Top 7 rase de câini care protejează copiii ca niște gardieni

Câinii nu sunt doar animale de companie, ci pot ajunge să devină chiar bodyguarzi necuvântători ai celor mici, astfel că vă prezentăm top 7 rase de câini care îi protejează pe copiii ca niște adevărați gardieni.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Unele rase de câini sunt cunoscute pentru loialitatea, blândețea și instinctul lor natural de a se îngriji de cei mici. Potrivit unei analize publicate de Times of India, rasele care se remarcă prin modul în care se atașează și protejează copiii sunt:

Golden Retriever – prietenos și afectuos, se implică în activitățile familiei și dezvoltă o legătură puternică cu copiii;

Labrador Retriever – energic, jucăuș și foarte tolerant, ideal pentru familii active;

Beagle – curios și sociabil, adoră compania copiilor și este foarte atent la mediul din jur;

Boxer – plin de energie, dar cu un instinct protector puternic față de cei mici;

Collie – inteligent și răbdător, cunoscut pentru faptul că stă aproape de copii și reacționează rapid la pericole;

Newfoundland – supranumit „uriașul blând”, este calm și extrem de grijuliu;

German Shepherd – loial și inteligent, devine un adevărat protector atunci când este crescut corect.

Specialiștii spun că aceste rase combină mai multe trăsături importante care îi fac niste gardieni minunați. Vorbim despre atașament natural față de familie, inteligență și capacitate de învățare și un instinct de protecție dezvoltat. În multe situații, câinii ajung să se poarte chiar ca niște frați mai mari pentru cei mici.

Desigur că, pe lângă rolul de protectori, câinii devin și cei mai buni prieteni pentru copii. Indiferent de rasă însă, animalele trebuie educate și socializate corect, astfel încât comportamentul lor să fie unul corect cu oricine. În ceea ce îi privește pe cei mici, orice interacțiune trebuie supravegheată, mai ales la început.

