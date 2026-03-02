Poate suna ca un clișeu, dar este adevărat: de cele mai multe ori, pisicile sunt mai independente decât câinii. Cercetări recente arată însă că diferențele merg mai departe. Un studiu publicat în jurnalul Animal Behaviour sugerează că prietenii noștri canini nu doar că încearcă să „ajute” oamenii în anumite situații, dar comportamentul lor seamănă foarte mult cu răspunsurile observate la copii mici.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Studiul care a comparat câinii, pisicile și copiii

Psihologii de la Universitatea Eötvös Loránd University au analizat capacitatea de a manifesta comportamente prosociale la oameni, câini și pisici. Spre deosebire de interacțiunile mai egoiste, tendințele prosociale apar atunci când un animal sau o persoană acționează în beneficiul altora, fără a aștepta o recompensă directă.

Experimentul a fost simplu: cercetătorii au cerut unui părinte sau unui stăpân de animal să caute un obiect ascuns, vizibil doar pentru copil, pisică sau câine. Adultul nu a cerut niciodată ajutor direct, ci doar a căutat obiectul pe cont propriu. Studiul a urmărit dacă animalul sau copilul cu vârsta între 18 și 24 de luni încerca să-i atragă atenția asupra obiectului. Exemple de ajutor includeau priviri repetate între obiect și adult, apropierea de obiect sau chiar aducerea lui, notează Popular Science.

Rezultatele au surprins cercetătorii

„Se știa deja că copiii la această vârstă oferă ajutor altora. Faptul că au reacționat similar cu rezultatele studiilor anterioare confirmă că metoda și cadrul experimental au fost potrivite pentru a măsura comportamentul prosocial”, a declarat co-autoarea studiului, Melitta Csepregi.

Csepregi și colegii săi au fost surprinși să constate că peste 75% dintre copii și câini au reacționat similar în scenariul obiectului ascuns.

„Aceasta arată o motivație puternică de a ajuta, chiar dacă nu au fost antrenați, nu primesc recompense și obiectul ascuns, un burete de vase, nu are relevanță pentru ei”, a adăugat Csepregi.

Pisicile rămân mai independente

Pisicile, însă, nu s-au descurcat la fel de bine. Deși s-au arătat curioase față de situație, „rareori au ajutat”. Singura excepție a apărut în testul de control, când obiectul ascuns era ceva ce își doreau, cum ar fi o jucărie sau o gustare.

Explicația comportamentului canin și felin

Răspunsurile câinilor probabil se leagă de trecutul nostru evolutiv comun. Câinii sunt animale sociale prin natură și au învățat de-a lungul mileniilor să trăiască alături de oameni în moduri reciproc avantajoase. În schimb, strămoșii pisicilor au fost animale solitare, iar apropierea de oameni a venit mai mult pentru hrană, adăpost și protecție.

Autorii studiului subliniază că aceste rezultate nu sunt un reproș adus felinelor. Nu este vorba că pisicilor nu le pasă. Independența lor le determină adesea să rămână pe margine, cu excepția cazului în care există un motiv clar să intervină. Indiferent de micuțul companion din viața ta, intențiile lor sunt aproape întotdeauna bune.