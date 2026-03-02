Cipru face pași importanți în protecția animalelor, urmând să interzică eutanasia câinilor și pisicilor fără stăpân, cu excepția cazurilor extreme. Noua lege, aflată în așteptarea aprobării parlamentare, modifică Legea câinilor astfel încât eutanasia să fie permisă doar atunci când un animal reprezintă un pericol grav sau suferă de afecțiuni cronice și ireversibile, a declarat Antonia Theodosiou, comisar pentru Mediu și Bunăstarea Animalelor.

Noi reguli pentru proprietarii de animale

Legislația prevede limitarea numărului de animale de companie pe gospodărie, cu excepții pentru proprietarii actuali, și impune amenzi și sancțiuni administrative pentru nerespectarea regulilor, notează philenews.com.

Pe lângă modificările legislative, comisarul a depus un plan amplu de acțiune către ministerele Agriculturii, Internelor și Justiției pentru a aborda problemele cronice privind animalele stradale, printre care se numără reproducerea necontrolată, ratele scăzute de înregistrare, aplicarea întârziată a legii, abandonul și abuzurile, precum și lipsa adăposturilor și a serviciilor veterinare publice.

Campanii și măsuri pentru protecția animalelor stradale

În cadrul unei reprezentații de teatru social desfășurate duminică la Larnaca, Theodosiou a prezentat detalii despre campanii de sterilizare și identificare, consolidarea adăposturilor private și crearea unor facilități regionale temporare de retenție administrate de autoritățile locale.

Planul propune, de asemenea, întărirea aplicării legii, înființarea de clinici veterinare municipale pentru animalele stradale și pentru animalele de companie ale persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic și implementarea unei platforme electronice pentru raportarea cazurilor de abuz.

„Autoritățile locale se află în prima linie și pot contribui semnificativ la prevenirea și îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor”, a subliniat comisarul.

Veniturile obținute din spectacolele de teatru sunt direcționate către îngrijirea medicală și farmaceutică a animalelor stradale, în sprijinul implementării planului de protecție a acestora.