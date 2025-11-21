Un spaţiu recreativ şi educativ unde oamenii pot interacţiona cu animalele ar putea fi amenajat în Parcul Tei din Sectorul 2, conform unui proiect care va fi dezbătut în şedinţa de joia viitoare a Consiliului General al Capitalei.

CGMB va împuternici Consiliul Local al Sectorului 2 să deruleze, alături de Asociaţia Dog Rescue România, proiectul educaţional, recreativ şi terapeutic “Farm & Retret” în Parcul Tei.

Conform referatului de aprobare, colaborarea dintre cele două entităţi vizează crearea unui spaţiu recreativ şi educativ unde cetăţenii pot interacţiona direct cu animalele, în conformitate cu principiile bunăstării animalelor, incluziunii sociale, protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, transmite Agerpres.

Potrivit protocolului, colaborarea se va desfăşura pe o durată de zece ani.

Primăria Sectorului 2 va pune la dispoziţie un spaţiu din parc, va asigura infrastructura de bază şi va susţine obţinerea autorizărilor şi avizelor necesare. De asemenea, va promova proiectul în comunitate şi va colabora cu asociaţia pentru stabilirea unui plan de întreţinere şi igienizare.

Asociaţia Dog Rescue România va asigura animalele, va organiza şi gestiona activităţile educative şi va atrage fonduri sau sponsorizări. De asemenea, va implica voluntari şi personal specializat în îngrijirea animalelor.