Cât trăiește un câine cu demență. Modalitatea dovedită științific prin care prelungești viața animalului de companie

Studiile spun că mersul pe jos reduce riscul de demență atât la oameni, cât și la câini. Exercițiile fizice ne protejează sănătatea creierului, fiind valabile inclusiv pentru animale.

Mersul pe jos poate reduce riscul de demență atât pentru animale, cât și pentru stăpânii lor

Plimbările zilnice pe care le faci cu câinele tău pot reduce riscul de demență pentru amândoi, studiile oferind o privire fascinantă asupra paralelelor dintre sănătatea umană și canină.

Câinii dezvoltă demență la fel ca oamenii, declinul lor cognitiv ducând și la probleme de memorie, dezorientare, modificări de comportament și somn perturbat, conform unui studiu publicat în Nature Scientific Reports.

Când autorii au analizat datele a peste 15.000 de câini, unul dintre cei mai mari factori de risc pentru demența canină – al doilea după vârstă – a fost lipsa exercițiilor fizice. Constatările vin în contextul în care alte cercetări arată că mersul pe jos și alte activități pot proteja sănătatea creierului oamenilor.

„Dovezile sunt clare: a fi activ este mai bun pentru sănătatea ta în mai multe moduri decât a fi inactiv. Acest lucru e valabil și pentru câinele tău”, susține Matt Kaeberlein, coautor al studiului și co-director al Dog Aging Project de la Universitatea din Washington, Seattle.

„O lecție foarte simplă este: plimbă-ți câinele mai mult… ar fi bine atât pentru tine, cât și pentru patruped. Acest (studiu) nu face decât să susțină rolul esențial pe care exercițiile fizice și activitatea fizică îl joacă într-un stil de viață sănătos atât la câini, cât și la oameni”, a completat cercetătorul.

Simptomele demenței la câini

Știința își propune să înțeleagă modul în care genele, stilul de viață și mediul influențează îmbătrânirea atât a animalelor de companie, cât și a oamenilor și le prelungesc anii de viață sănătoși.

Spre deosebire de șoareci, șobolani sau alte animale, câinii de companie sunt subiecți de studiu deosebit de buni pentru acest lucru, deoarece trăiesc cu oamenii, așa că împărtășesc aproape fiecare aspect al mediului nostru, spune Kaeberlein. De asemenea, îmbătrânesc foarte rapid în comparație cu oamenii – de aproximativ șapte ori mai repede – ceea ce înseamnă că cercetătorii pot studia etapele lor de viață într-un interval de timp mult mai scurt decât viața umană, a explicat el.

Studiul a implicat un eșantion național de 15.019 câini de companie înscriși în proiect. Proprietarii acestora au furnizat informații despre vârsta, sexul, rasa, nivelul de activitate și starea de sănătate a câinelui lor. Totodată, au completat un chestionar despre comportamentul patrupedului, conceput pentru a detecta demența. De exemplu, au raportat dacă animalul lor de companie se plimba de colo colo, se izbea de pereți sau nu recunoștea persoane familiare.

Alte simptome comune includ detașarea emoțională de familie, unde câinele începe să petreacă mult timp singur și se pierde prin casă, potrivit lui Kaeberlein. „Vor rămâne blocați într-un colț. Se vor holba doar. Uneori se blochează în mobilă. Acesta este un semn foarte frecvent al demenței, mai ales la câinii mai mici”.

Exercițiile fizice influențează biologia îmbătrânirii

Când cercetătorii au analizat datele, au descoperit că 1,4% dintre câinii din studiu au fost clasificați ca având disfuncții cognitive canine – versiunea canină a demenței.

Probabilitatea apariției acestei afecțiuni a crescut cu 52% cu fiecare an suplimentar de creștere a vârstei câinelui, au raportat aceștia. Înaintarea în vârstă este, de asemenea, cel mai mare factor de risc cunoscut pentru boala Alzheimer și alte demențe la om, potrivit Asociației Alzheimer.

Studiul a constatat că printre câinii de aceeași vârstă, stare de sănătate, tip de rasă și statut de sterilizare, șansele de demență au fost de șase ori mai mari la cei care nu erau activi, comparativ cu animalele care făceau mișcare.

„Are sens”, spune Kaeberlein, care este și directorul Institutului de Cercetare pentru Îmbătrânire Sănătoasă și Longevitate de la Universitatea din Washington. „Acest lucru este foarte similar cu ceea ce observăm la oameni, unde există dovezi foarte, foarte solide că activitatea fizică și exercițiile fizice au un efect protector împotriva demenței și a altor boli legate de vârstă”.

Exercițiile fizice au un impact pozitiv asupra biologiei îmbătrânirii. Cercetarea a remarcat că acestea pot reduce inflamația și crește plasticitatea creierului. Câinii foarte activi sunt mai puțin predispuși la obezitate, ceea ce ar putea influența riscul de demență, a precizat Kaeberlein.

Atât oamenii, cât și tovarășii lor blănoși sunt mai sănătoși dacă fac mișcare

Un studiu separat, publicat în JAMA Neurology, a descoperit că persoanele care fac 10.000 de pași pe zi pot reduce la jumătate riscul de demență. Acesta este numărul optim de pași, dar și 4.000 de pași zilnici pot reduce riscul de demență cu un sfert, au descoperit cercetătorii.

Întrucât „4.000 de pași pe zi sunt mai puțin intimidanți decât 10.000 pentru mulți, acesta ar putea fi un mesaj puternic pentru a-i motiva pe cei mai inactivi”, a punctat autorul principal al studiului, Borja del Pozo Cruz, profesor la Universitatea Southern din Danemarca și cercetător senior în domeniul sănătății la Universitatea din Cadiz, Spania.

Constatările — bazate pe date de la peste 78.000 de adulți care trăiesc în Marea Britanie — au arătat, de asemenea, că o jumătate de oră de mers pe jos într-un ritm alert a fost asociată cu o scădere cu 62% a riscului de demență.

Un alt raport, publicat în Neurology, a constatat că participarea la activități fizice precum mersul pe jos, alergarea, înotul, mersul cu bicicleta, utilizarea aparatelor de fitness, practicarea sporturilor, yoga și dansul, a fost asociată cu o reducere cu 17% a riscului de demență.

Cât trăiește un câine cu demență

Speranța de viață a unui câine cu demență variază, dar în general este estimată la 1-3 ani de la momentul diagnosticării, depinzând de severitatea afecțiunii, vârsta, starea generală de sănătate și calitatea îngrijirii.

Severitatea bolii: Un stadiu incipient, moderat sau avansat va influența direct prognosticul de demență.

Vârsta: Câinii seniori au o speranță de viață scurtă.

Starea de sănătate: Prezența altor afecțiuni, cum ar fi problemele cardiace, scurtează viața patrupedelor cu demență.

Îngrijirea: Alimentația, exercițiile fizice și medicația corectă pot prelungi speranța de viață a câinilor.