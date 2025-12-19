Reprezentanții Protecției Animalelor Gorj au vizitat elevii de clasă pregătitoare a „Colegiului Național Spiru Haret”, pentru o lecție despre responsabilitate și grijă față de animale. Alături de ei au fost și căței abandonați, care s-au jucat cu copiii.

Ce au învățat copiii

Elevii unei clase pregătitoare au avut ocazia să se întâlnească cu doi câini din adăpostul public din Târgu Jiu, abandonați de foștii lor stăpâni. În timp ce se jucau cu cei doi căței, copiii au aflat cât de importantă este adopția responsabilă și ce înseamnă respectul față de animale.

„Chiar de la această vârstă, mulți copii știu ce înseamnă iubirea față de animale”, au precizat reprezentanții Protecției Animalelor Gorj, într-o postare pe Facebook.

Campania a avut ca scop educarea copiilor în privința îngrijirii animalelor, o lecție care nu este niciodată învățată prea devreme. Prin aceste întâlniri, reprezentanții Protecției Animalelor Gorj au vorbit și despre poveștile celor doi câini abandonați, care își caută o familie iubitoare.

