Scam alert! Cum încearcă escrocii să înșele proprietarii de animale pierdute în Illinois: Amenință că le ucid dacă nu primesc sume mari de bani

Claudiu Surmei 2 martie 0 comentarii
O persoană întinde mâna către o pisică de pe stradă, în timp ce felina se apropie. Sursa foto: freepik.com

Autoritățile din Lake County, Illinois au emis un avertisment pentru proprietarii de animale, atenționându-i să fie vigilenți în fața escrocilor care vizează persoanele cu animale pierdute.

Cum acționează escrocii

Departamentul de Sănătate din Lake County a declarat că persoane care se dau drept reprezentanți ai Lake County Animal Care and Control contactează oamenii și susțin că au găsit animalele pierdute. Escrocii cer apoi fie o plată pentru returnarea animalului, fie bani pentru „îngrijiri medicale urgente” dacă spun că animalul ar fi suferit răni grave, punându-i viața în pericol.

Acești escroci amenință apoi victimele, cerând sume mari de bani și afirmând că, dacă nu primesc plata, ar putea lăsa animalul să plece sau chiar să îl eutanasieze, notează CBS.

Departamentul de Sănătate din Lake County subliniază că nu va contacta niciodată persoane prin rețele sociale, nu va face amenințări legate de animale și nu va solicita bani sau informații sensibile prin telefon sau mesaje.

Proprietarii care primesc astfel de apeluri sau mesaje sunt sfătuiți să verifice informația contactând direct organizația pe care apelantul pretinde că o reprezintă, folosind un număr public listat, nu numărul furnizat de escroc.

Cei care cred că au fost ținta unei escrocherii trebuie să contacteze imediat poliția locală.

Sursa foto: freepik.com

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

