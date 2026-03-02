Autoritățile din Lake County, Illinois au emis un avertisment pentru proprietarii de animale, atenționându-i să fie vigilenți în fața escrocilor care vizează persoanele cu animale pierdute.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum acționează escrocii

Departamentul de Sănătate din Lake County a declarat că persoane care se dau drept reprezentanți ai Lake County Animal Care and Control contactează oamenii și susțin că au găsit animalele pierdute. Escrocii cer apoi fie o plată pentru returnarea animalului, fie bani pentru „îngrijiri medicale urgente” dacă spun că animalul ar fi suferit răni grave, punându-i viața în pericol.

Acești escroci amenință apoi victimele, cerând sume mari de bani și afirmând că, dacă nu primesc plata, ar putea lăsa animalul să plece sau chiar să îl eutanasieze, notează CBS.

Departamentul de Sănătate din Lake County subliniază că nu va contacta niciodată persoane prin rețele sociale, nu va face amenințări legate de animale și nu va solicita bani sau informații sensibile prin telefon sau mesaje.

Proprietarii care primesc astfel de apeluri sau mesaje sunt sfătuiți să verifice informația contactând direct organizația pe care apelantul pretinde că o reprezintă, folosind un număr public listat, nu numărul furnizat de escroc.

Cei care cred că au fost ținta unei escrocherii trebuie să contacteze imediat poliția locală.