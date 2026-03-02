Un oraș mic, dar cu cifre care ridică semne serioase de întrebare. Potrivit informațiilor făcute publice de Asociația Save our Paws, în Mărășești au avut loc, în ultimele luni, capturi repetate de câini fără stăpân, inclusiv un număr foarte mare de pui nou-născuți.

Datele prezentate de asociație arată astfel:

29 septembrie – 21 de câini

1 octombrie – 45 de câini, dintre care 23 pui de 5 zile

6 octombrie – 31 de câini, inclusiv sugari

16 octombrie – 49 de câini, 16 sugari

24 octombrie – 49 de câini, 20 sugari

27 noiembrie – 62 de câini, 24 sugari

26 ianuarie – 42 de câini, 20 pui

În mod repetat, la interval de două-trei săptămâni, apar zeci de pui nou-născuți în listele de captură.

Pui de 5 zile, considerați „pericol public”?

Asociația subliniază un aspect esențial: puii de câteva zile nu pot reprezenta un pericol real pentru comunitate. Nu atacă, nu se deplasează în haită și nu au capacitatea de a pune în pericol siguranța publică.

Cu toate acestea, conform informațiilor publicate, acești pui ar fi fost capturați cu lațul de gât și incluși în procedurile oficiale. Fiecare captură presupune costuri suportate din fonduri publice.

Întrebarea formulată public de asociație este directă: cum poate un oraș de dimensiunea Mărășeștiului să aibă, constant, zeci de pui nou-născuți care „necesită” capturare?

Dispariția puilor din adăpost

Situația devine și mai gravă, potrivit Asociației Save our Paws, în momentul în care ONG-urile au verificat adăpostul. Puii care, conform termenului legal de staționare, ar fi trebuit să se afle încă acolo nu au fost găsiți.

Reprezentanții asociației susțin că ar fi trebuit să existe cel puțin 70 de pui în adăpost. Aceștia nu au fost identificați.

De aici apar două scenarii, ambele îngrijorătoare:

Puii au existat și au dispărut într-un ritm care ridică semne serioase cu privire la legalitatea și umanitatea procedurilor aplicate.

Cifrele raportate nu reflectă situația reală din teren.

Oricare dintre variante indică o problemă majoră de transparență și trasabilitate.

Întrebări fără răspuns

Asociația ridică public mai multe întrebări:

De ce nu s-a analizat proporția acestor capturi?

Unde sunt puii care ar fi trebuit să se afle în adăpost?

A existat o verificare riguroasă a trasabilității fiecărui animal capturat?

Un oraș mic care raportează, lună de lună, capturi masive de sugari reprezintă o situație care necesită clarificări oficiale.

Problema de fond: soluții sau doar cifre?

Capturarea repetată a puilor nou-născuți nu rezolvă cauza fenomenului câinilor fără stăpân. Specialiștii din domeniul protecției animalelor subliniază constant importanța sterilizării, a identificării și a campaniilor de educare a populației.

În lipsa unor măsuri preventive eficiente, capturile succesive pot genera doar statistici, nu soluții reale.

Cazul semnalat de Asociația Save our Paws în Mărășești deschide o discuție mai amplă despre modul în care sunt gestionate fondurile publice destinate gestionării câinilor fără stăpân și despre respectarea legislației în vigoare.

Până la un răspuns oficial, rămâne întrebarea formulată de asociație: unde au dispărut sugarii din adăpost?