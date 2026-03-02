Jordynne Grace, celebră pentru meciurile WWE în care arată forță și carismă la cote înalte, duce o luptă importantă și în afara ringului, însă pentru animale. Vedeta a făcut apel public la compasiune și cooperare în demersul opririi eutanasierii câinilor care încă mai au o șansă.

Vedeta WWE Jordynne Grace se luptă pentru animale

Grace, star al show-urilor WWE SmackDown, și-a folosit vizibilitatea și resursele financiare pentru a ajuta animalele fără adăpost sau cu nevoi speciale. Ea a plătit costurile pentru ca multe dintre ele să nu fie eutanasiate, făcând apel pe Facebook la urmăritorii săi să îi urmeze exemplul.

Recent, în sudul Floridei, ea a scos în evidență cazul unui câine în vârstă de patru ani pe nume Albus de la Serviciile pentru Animale din Miami-Dade. El petrecuse 203 zile într-o canisă și urma să fie eutanasiat, astfel că Jordynne a intervenit și i-a rugat pe fanii săi să meargă să îl adopte până la ora limită.

Acțiunea ei, ce demonstrează compasiune și iubire pentru animale, a fost apreciată în mediul online, iar fanii care o respectau până acum doar pentru competitivitatea și carisma ei o apreciază mai nou și pentru gestul de a oferit animalelor ghinioniste o nouă șansă. Acest gest vine și într‑un moment în care multe organizații de salvare a animalelor se confruntă cu resurse limitate și număr mare de câini în nevoie.

