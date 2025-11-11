Actrița și prezentatoarea TV Drew Barrymore colaborează de pe 14 iunie cu compania Ring, pentru a ajuta animalele din adăposturi. Ring este o companie specializată pe camere de supraveghere și interfoane și reprezentanții au venit cu o metodă ingenioasă pentru ca publicul să doneze bani.

Fotografia și donația

Camerele de vedere și interfoanele cu imagine capturează mereu imagini de neuitat cu patrupezii, mai ales cu momentul în care câinele își întâmpină stăpânul abia întors acasă. Compania Ring a lansat stăpânilor o provocare, pentru a dona spre adăposturi: la fiecare imagine surprinsă de o cameră marca Ring ce este postată pe rețelele sociale, vor fi donați 10 dolari.

Suma minimă este de 10 dolari și se poate ajunge și la 100.000 dolari, pentru a sprijini Societatea Americană pentru Prevenția Violenței asupra Animalelor. Campania a luat amploare după ce Drew Barrymore a postat un videoclip cu unul dintre câinii ei și i-a etichetat pe cei de la Ring, potrivit The Hollywood Reporter.

