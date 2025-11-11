Articole / Reportaje

Campanie inedită pentru animale: Drew Barrymore și Ring transformă pozele în donații (VIDEO)

Catinca Andrușcă 11 noiembrie 0 comentarii
Drew Barrymore alături de o pisică Sursa foto: Facebook / Drew Barrymore

Actrița și prezentatoarea TV Drew Barrymore colaborează de pe 14 iunie cu compania Ring, pentru a ajuta animalele din adăposturi. Ring este o companie specializată pe camere de supraveghere și interfoane și reprezentanții au venit cu o metodă ingenioasă pentru ca publicul să doneze bani.

Fotografia și donația

Camerele de vedere și interfoanele cu imagine capturează mereu imagini de neuitat cu patrupezii, mai ales cu momentul în care câinele își întâmpină stăpânul abia întors acasă. Compania Ring a lansat stăpânilor o provocare, pentru a dona spre adăposturi: la fiecare imagine surprinsă de o cameră marca Ring ce este postată pe rețelele sociale, vor fi donați 10 dolari.

Suma minimă este de 10 dolari și se poate ajunge și la 100.000 dolari, pentru a sprijini Societatea Americană pentru Prevenția Violenței asupra Animalelor. Campania a luat amploare după ce Drew Barrymore a postat un videoclip cu unul dintre câinii ei și i-a etichetat pe cei de la Ring, potrivit The Hollywood Reporter.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: Facebook / Drew Barrymore

By Catinca Andrușcă

