Povestea „codițelor fericite” din Timișoara. Cum au ajuns voluntarii de la Happy Tails să schimbe destinele unor animale în suferință. INTERVIU EXCLUSIV cu Claudia Țîrlea, fondatoarea asociației

În Timișoara există un tărâm al „codițelor fericite”. Este vorba despre Asociația Happy Tails, care contribuie la salvarea animalelor. Adăpostul găzduiește în prezent aproximativ 80 de câini și 10 pisici, care se bucură de iubirea și implicarea unor voluntari minunați. Am stat de vorbă cu Claudia Țîrlea, fondatoarea asociației, care ne-a povestit despre animăluțele pe care le-a salvat de-a lungul timpului cu ajutorul voluntarilor. Fondatoarea asociației și-a amintit cu lacrimi în ochi despre unul dintre cele mai emoționante cazuri de salvare în care s-a implicat. Află în interviul de mai jos cum a luat ființă povestea Happy Tails, cum își desfășoară activitatea voluntarii timișoreni, dar și cum te poți implica tu în salvarea animalelor! De asemenea, află povestea lui Pișcot, un câine care a fost la un pas de moarte, dar nu numai că a fost salvat, ci a devenit câine de terapie!

Interviu cu Claudia Țîrlea, fondatoarea Asociației Happy Tails Timișoara

Pets&Cats: Cum și când a început povestea Asociației Happy Tails și ce v-a determinat să fondați o Asociație pentru Protecția Animalelor?

Claudia Țîrlea: Povestea Happy Tails a început cu mult înainte de a ne gândi la acest nume și la faptul că vom face o asociație. Cu peste 10 ani în urmă, când eu am început să fac voluntariat în domeniul protecției animalelor, încercând să ajut un adăpost din zona unde cei care se ocupau de acesta nu mai făceau față nevoilor cățelușilor și pisicuțelor adunate.

Le-am cunoscut acolo în decursul anilor și pe fetele cu care și acum, după 10 ani, lucrăm împreună și sunt membre fondatoare ale asociației Happy Tails Timișoara: Laura, Sonia, Raica, Ana Maria, Andreea, Cristina, Adriana, am organizat cât am putut noi mai bine acel adăpost, am construit țarcuri și cuști pentru câini cu mâinile noastre și am organizat evenimente frumoase care să ne ajute să strângem bani pentru nevoile câinilor și pisicilor care o duceau destul de greu acolo.

A venit apoi pandemia și nu am mai reușit să organizăm evenimente, dar am început să lucrăm toate home office și cumva să avem mai mult timp să mergem efectiv să ne ocupăm de acei căței, îmi amintesc veri în care fetele lucrau pe laptop de acolo …

Ne-am atașat mult de toți acei căței, i-am vaccinat, deparazitat, sterilizat, tratat și unora le-am găsit familii bune.

Cei care aveau adăpostul acela au profitat de faptul că noi făceam atâtea pentru căței și fiind și depășiți fizic și psihic ne-au lăsat să ne descurcăm cum putem și și-au luat mainile ca sa zic așa de pe acei căței…

Acela a fost momentul când am demarat actele, pentru ca noi, voluntarele de acolo, împreună cu soțul meu să dăm naștere asociației Happy Tails Timișoara- Codițe Fericite Timișoara, menite să asigure bunăstarea și să protejeze animalele fără stăpân.

Pets&Cats: Există o poveste de salvare care v-a rămas în suflet și pe care ați dori să o împărtășiți?

Claudia Țîrlea: Fiecare cățel sau pisicuță are o poveste de salvare în spate, îmi vin acum atât de multe în minte și îmi dau lacrimile de bucurie și emoție…dar cea mai impresionantă a fost salvarea lui Pișcot, un cățel care nu mai avea nici un fir de păr pe el în urma unei boli de piele și suferea îngrozitor în adăpostul public …extrem de slab își aștepta doar sfârșitul într-un colț întunecat…

A fost o provocare pentru noi și ne-am dorit enorm să-l facem bine și chiar am reușit în două luni să-i redăm sănătatea, demnitatea și lumina bucuriei în ochișori și cu ajutorul asociației din Cehia i-am găsit acolo o familie, a devenit câine de terapie pentru copiii dintr-un centru din Cehia și a trăit cei mai frumoși ani, uitând, sper ororile prin care a trecut până ajunge la noi…

Pets&Cats: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o în primii ani de activitate?

Claudia Țîrlea: Cea mai mare provocare și la începuturi și acum și probabil încă ceva de acum încolo este faptul că nu reușim să salvăm atât cât ne dorim și că rata abandonului în România este încă extrem de mare, iar asociațiile de profil precum și salvatorii locali nu putem face față și nu putem salva după cum se abandonează și nu putem prelua zi de zi, iar asta ne doare și ne întristează foarte mult dar totodată ne face să luptăm cu mai multă îndârjire pentru drepturile lor și pentru respectarea legilor protecției animalelor și în România.

Pets&Cats: Cu ce se ocupă Asociația concret? Cum arată procesul de salvare a unui animal aflat în nevoie?

Claudia Țîrlea: În mod concret, adăpostul nostru modest este situat pe 2000 m², este construit de mânuțele noastre și ale voluntarilor care ne vin aproape în fiecare sâmbătă să ne ajute, și adăpostește în jur de 80 de câini și câteva pisicuțe.

În afară de adăpost avem fiecare prin casele noastre și ale voluntarilor, pe lângă câinii noștri care provin toți de pe stradă, și alți câini sau pisicuțe pe care le găzduim pentru că nu mai avem loc în adăpost, sau pentru că au nevoie de îngrijiri speciale până le găsim familia.

Încercăm să salvăm cățeii aflați în suferință în adăpost public sau de pe străzi, câmpuri sau chiar gospodării unde duc o viață chinuită.

De obicei, prima vizită o facem direct la veterinar. Colaborăm cu cinci cabinete veterinare mari din oraș și nu ne dăm înapoi la niciun efort sau cheltuială când e vorba de a salva viața unui animal aflat în suferință.

Când luăm un animal, primul lucru care se face este deparazitarea externă a acestuia cu cele mai bune produse precum și testarea acestuia cu teste rapide din sânge, pentru dirofilaria (viermi la inimă sau un circuitul sangvin transmisă prin mușcătura de țânțar infestați) și care nu dă nici în fel de simptom până în faze avansate sau grave, sau orice alte teste sau investigații ne recomandă medicul veterinar: analize, ecografii, radiografii, CT, depinde de la caz la caz.

Dacă animalul este deparazitat și este sănătos urmează schema de vaccinare care conține trei vaccinuri la puiuți la un interval trei săptămâni două vaccinuri la adulți precum și vaccinul antirabic și aplicarea microcipului și înscrierea în RECS (registrul câinilor cu stăpâni) .

Aceasta este o bază de date naționale doar pentru câini. Pisicile nu au deocamdată în România această bază și nu mi se aplică microcipul decât dacă trebuie să fie adoptate în străinătate.

Urmează apoi programarea la operația de sterilizare/ castrare, și ședințe foto pentru album de promovare pentru adopție.

Un animal poate rămâne la noi în adăpost luni, ani sau poate chiar până la finalul vieții …timp în care noi ne dăm silința să aibă hrană bună, apă, acces la servicii veterinare, condiții decente de trai, să socializeze cu oamenii și cu alți câini și să-i căutăm familie.

Pets&Cats: Cum reușiți să susțineți financiar toate aceste intervenții și îngrijiri? Colaborați cu sponsori sau vă bazați mai mult pe donații individuale? Cum vă pot ajuta oamenii?

Claudia Țîrlea: Cu partea financiară reușim să ne susținem prin donații de la persoane fizice sau juridice din România. Pe lângă acestea, organizăm frecvent tot felul de evenimente pentru a putea strânge fonduri. Confecționăm cu voluntarii noștri mărțișoare, ornamente de Crăciun, facem târg de Crăciun, târg de Mărțișor, calendare cu imaginea cățeilor noștri sau a pisicuțelor, pe care le dăruim contra unei donații.

De asemenea, a devenit o tradiție de mulți ani licitațiile noastre online, unde oamenii pot să achiziționeze cărți, haine sau alte obiecte pe care le primim donație și le valorificăm. Astfel, oamenii licitează și donează pentru a achiziționa acel produs.

Pe lângă aceasta, ne bucurăm și de sprijinul a câtorva alte asociații din Cehia, Austria și Germania care ne ajută mult atât cu promovarea cățeilor noștri acolo dar și cu donații de saci de mâncare și conserve pentru aceștia, obiecte pentru licitație, lucruri necesare în adăpost, chiar și bani.

Pets&Cats: Ce rol joacă voluntarii în activitatea asociației? Cum arată echipa Happy Tails?

Claudia Țîrlea: Voluntarii joacă rol foarte important pentru noi și ne putem bucura și mândri că avem un grup fidel de voluntari și că ni se alătură mereu și alții și care ne ajută cu munca la adăpost, care ne ajută cu promovări online pentru cazarea animalelor, drumuri la cabinete veterinare, sau care confecționează la tot felul de lucruri frumoase pe care le putem valorifica pentru ajutorul cățeilor și a pisicuțelor.

Pentru noi cea mai importantă resursă sunt oamenii și știm că dacă avem oameni buni și empatici alături de noi putem să facem foarte multe împreună în echipa Happy Tails.

Pets&Cats: Cum vedeți evoluția protecției animalelor în România în ultimii ani? S-au făcut pași concreți înainte?

Claudia Țîrlea: Lucrurile se mișcă într-un sens bun, însă mult mai încet față de cum ne-am dori noi.

Autoritățile nu-și fac treaba așa cum trebuie în acest domeniu iar noi încercăm să lucrăm și să colaborăm cu acestea și să le punem la treabă.

Legislația care există nu este cea mai corectă și completă. Lucrăm și la aceasta și venim cu propuneri de modificări legislative pe care le ducem până în parlament prin senatori sau deputați locali. De asemenea, legislația nu este cunoscută și nu este respectată de cetățeni iar aceștia nu sunt sancționați de către autorități pentru nerespectarea ei.

Lucrăm împreună cu Biroul de Protecția animalelor din cadrul IPJ Timiș la identificarea celor care nu își sterilizează animalele, care vând sau abandonează pui sau care țin câinii în condiții rele sau îi maltratează pentru a fi trași la răspundere chiar și penal pentru faptele lor.

Încercăm să lucrăm cu primăriile, cu Consiliul județean, să facem muncă de informare, campanii de sterilizări gratuite susținute din fondurile noastre și ale asociațiilor de afară, dar după cum spuneam totul este încă insuficient pentru că nu există un interes foarte mare al autorităților care trebuie să vegheze la respectarea acestor legi și la protejarea lor, iar noi nu facem față…

Pets&Cats: Care sunt planurile de viitor ale asociației? Ce vă motivează cel mai mult să mergeți mai departe?

Claudia Țîrlea: Ne dorim foarte mult să ajungem acele vremuri în care să nu mai vedem nici în România câini și pisici abandonate sau aflate în suferință. Scopul nostru este să fim vocea lor în continuare în fața autorităților, să tragem de acestea să își facă treaba și să folosească eficient banii publici, nu pentru a îmbogăți hingherii și firmele acestora, ci mai bine pentru a face campanii de sterilizare, informare și pentru a aplica măsuri coercitive conform legii.

Pets&Cats: Ce mesaj ați dori să transmiteți celor care vor să se implice în salvarea animalelor, dar nu știu de unde să înceapă?

Claudia Țîrlea: Oricine are empatie și suflet poate să salveze un animal de pe stradă pierdut sau rănit, nu doar asociațiile care nu mai fac față… Primul lucru trebuie să îl ia de acolo dacă este rănit, trebuie să ajungă de urgență la veterinar chiar dacă nu are bani să suporte costurile oamenii sar în ajutor, sunt suficiente asociații sau grupuri de Facebook prin care se pot strânge bani, dar trebuie întâi acordat primul ajutor unui animal aflat în suferință și oricine poate să facă acest lucru pentru a nu fi prea târziu.

De asemenea, un câine pierdut trebuie dus tot la medicul veterinar pentru a verifica dacă are cip și a identifica și suna proprietarul acestuia care poate îl caută disperat.

Un alt mod de a ajuta este oferirea de găzduire temporară, acest Foster până la găsirea adoptatorului pentru un cățel sau pisicuță, de cele mai multe ori adăposturile asociațiilor sunt pline peste capacitate, cum vă spuneam, pentru că de abandonat să abandonează zilnic, iar de adoptat se adoptă destul de greu.

Cei care au posibilitatea să doneze să o facă către asociații cunoscute cu activitatea consecventă și transparentă, iar cei ce nu pot dona, să completeze anual formularul prin care redirecționează 3,5% din impozit pentru a nu rămâne impozitul la stat, care de fapt, cum spuneam, nu prea face nimic în acest domeniu și tot greul și grija pentru aceste suflete atât de bune și de nevinovate, cade pe umerii asociațiilor și a salvatorilor locali.

Cei care doresc pot vizita adăposturile, să ducă în dar de mâncare, recompense, pături pentru iarnă și să ajute cu munca fizică și cu socializarea și să își umple sufletul de iubire necondiționată și recunoștință!

Pets&Cats: Vă mulțumim mult pentru interviu și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru animale!

Claudia Țîrlea: Mulțumesc pe această cale tuturor voluntarilor noștri minunați și tuturor celor care au contribuit cu orice gest de compasiune în salvarea unui animal precum dumneavoastră pentru implicare și interesul acordat pentru aceste suflete ale noastre și ale nimănui.