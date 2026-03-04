Animalele nu sunt obiecte și nu ar trebui văzute ca simple cadouri. Cu toate acestea, vânzarea lor pe internet a devenit o realitate tot mai prezentă. Protecția Animalelor Ilfov a luat atitudine și, împreună cu OLX România, a implementat măsuri clare pentru a proteja animalele și a încuraja adopția responsabilă.

Anunțurile ilegale de câini, blocate pe OLX

În ianuarie 2026, 71,29% dintre anunțurile cu câini de pe OLX au fost blocate din cauza codurilor de microcip invalide sau a pedigree-urilor incorecte. Mai exact, 3.781 de anunțuri dintr-un total de 5.304 au fost eliminate, ceea ce arată că platforma a devenit mult mai sigură pentru cei care caută să adopte un animal responsabil.

„Iubirea se adoptă, nu se cumpără”

Pentru a consolida această inițiativă, OLX afișează acum mesajul „Iubirea se adoptă, nu se cumpără”, promovând astfel adopția în locul cumpărării impulsive. Parteneriatul dintre Protecția Animalelor Ilfov și OLX are scopul de a reduce anunțurile ilegale, dar ajută și la educarea publicului despre importanța responsabilității atunci când vine vorba de animale de companie.

„Dacă mai sunt probleme? Normal că da. Dar ele vor dispărea în totalitate atunci când toți vom fi informați și educați”, spun reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov.

Acțiunea arată că schimbarea începe cu pași concreți: verificarea microcipurilor și a pedigree-urilor, blocarea anunțurilor ilegale și promovarea adopției ca primă opțiune. Pentru cei care își doresc un câine sau o pisică, mesajul este clar: nu cumpăra, adoptă și oferă iubire responsabilă.