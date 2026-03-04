Imaginile cu câini abuzați în adăpostul Vetmedan din Suraia au fost prezentate recent în Parlament. Unele cadre erau atât de dure încât unii parlamentari nici nu au putut să le privească.

Tudor-Tim Ionescu, reprezentant al Asociației Dreptate pentru Animale, a transmis clar realitatea printr-o postare pe Facebook:

„Imaginile au fost prezentate în Parlament.

Nu sunt „exagerări”.

Nu sunt „interpretări”.

Sunt realitatea din teren.

Ce face Lazăr acolo nu este eutanasiere.

Este ucidere fără sedare, fără protocol, fără verificare medicală reală.

Iar ceea ce vedem în astfel de imagini nu este un caz izolat.

În prea multe locuri din țară, hingherii privați au transformat gestionarea câinilor într-un mecanism de capturare și eliminare pe bani publici.

Vaslui.

Prahova.

Giurgiu.

Vrancea.

Aceleași tipare.

Contracte consistente.

Control minim.

Animale ucise în condiții care nu au nimic în comun cu medicina veterinară.

În Comisia de Agricultură am explicat clar:

Eutanasierea nu este soluția.

Sterilizarea masivă, microciparea și sancționarea abandonului sunt singurele măsuri care opresc cu adevărat fenomenul.

Cu banii pentru un câine capturat și ucis pot fi sterilizați patru.

Dar atâta timp cât sistemul plătește pentru capturare și moarte, nu pentru prevenție, problema va continua.

Nu putem închide ochii.

Semnează pentru susținerea proiectelor legislative care opresc această industrie a capturării și uciderii pe Platforma Totul pentru Animale.

Dacă vrei să te implici activ și să schimbăm sistemul, hai alături de noi!

Presiunea publică contează.”

Dezbateri în Senat pentru protecția câinilor fără stăpân

Dezbaterea a avut loc în cadrul Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din Senat, unde au fost analizate trei proiecte legislative privind gestionarea câinilor fără stăpân și protecția animalelor. Propunerile urmăresc interzicerea eutanasierii și posibilitatea de repunere în teritoriu a exemplarelor non-agresive, dar numai după evaluări profesionale veterinare.

La discuții au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare, ai Ministerului Afacerilor Interne, dar și ai ONG-urilor de protecție a animalelor. Senatorul Sebastian Cernic (USR), președintele comisiei, a subliniat importanța dezbaterilor și a promis că toate amendamentele vor fi analizate pentru a oferi soluții concrete și sustenabile.

Prevenția, singura soluție reală pentru câinii fără stăpân

Cazurile prezentate nu sunt izolate. Abuzurile din adăposturi, gestionate de hingheri privați în mai multe județe precum Vaslui, Prahova, Giurgiu și Vrancea, pun în evidență probleme structurale: control insuficient, contracte care prioritizează moartea câinilor în locul prevenției și lipsa protocoalelor medicale.

ONG-urile și experții veterinari susțin că soluția reală nu este eutanasierea, ci prevenția: sterilizarea masivă, microciparea și sancționarea abandonului. Aceasta strategie poate salva mai mulți câini și poate limita fenomenul maidanezilor în România.

Acțiunile Parlamentului și presiunea publică rămân esențiale pentru schimbarea sistemului. Platforme precum Totul pentru Animale permit cetățenilor să semneze pentru susținerea proiectelor legislative care vizează oprirea acestei industrii a capturării și uciderii pe bani publici.