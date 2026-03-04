Pe măsură ce înaintează în vârstă, multe animale devin mai puțin sociabile, la fel ca oamenii. Deși, în cazul nostru, reducerea interacțiunilor sociale este adesea privită ca un aspect negativ, în lumea animală lucrurile nu sunt atât de simple. Cercetările recente arată că acest comportament poate avea și beneficii importante pentru sănătate.

Animalele, tot mai retrase odată cu vârsta

O echipă de cercetători a analizat comportamentul social la numeroase specii, de la cerbi sălbatici și insecte până la maimuțe și păsări. Concluzia generală este clară: există un tipar prin care indivizii devin mai puțin conectați social pe măsură ce îmbătrânesc.

Potrivit lui Dr. Josh Firth, cercetător la Universitatea din Leeds și editor al unei serii speciale de 16 studii publicate în revista științifică Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, acest fenomen este mult mai răspândit decât se credea.

„În ansamblu, observăm un model general prin care indivizii devin mai puțin sociabili odată cu vârsta”, explică Firth. Studiile au analizat nu doar cauzele, ci și consecințele acestor schimbări. Rezultatele arată că există atât dezavantaje, cât și beneficii, notează The Guardian.

De ce devin animalele mai puțin sociabile

O posibilă explicație este legată de experiență. Animalele mai în vârstă nu mai au nevoie să împărtășească informații în aceeași măsură ca indivizii tineri. Ele cunosc deja sursele de hrană, teritoriul și pericolele.

Un alt factor important este sănătatea. Sistemul imunitar poate deveni mai vulnerabil odată cu înaintarea în vârstă. Prin reducerea contactelor sociale, animalele își pot diminua riscul de infecție.

În cazul oamenilor, izolarea socială are adesea efecte negative serioase. Totuși, cercetătorii subliniază că este important să luăm în calcul și posibilele avantaje ale reducerii interacțiunilor la vârste înaintate. Tehnologia și interacțiunile virtuale pot oferi un echilibru între conexiune și protecție.

Ce arată studiile asupra diferitelor specii

Un studiu realizat pe femele adulte de cerb roșu sălbatic a analizat infecțiile cu viermi paraziți. Rezultatele arată că riscul de infectare crește odată cu vârsta. Totuși, indivizii care au mai puține interacțiuni sociale pot reduce acest risc.

În cazul vrăbiilor de casă, cercetătorii au analizat date colectate timp de șase ani. Păsările mai în vârstă aveau cercuri sociale mai restrânse și mai puține conexiuni. Un motiv posibil este faptul că indivizii din aceeași generație dispar în timp, iar rețeaua socială se reduce în mod natural.

Un studiu bazat pe modelare, care a folosit date despre interacțiunile sociale la macaci rhesus, a arătat că animalele mai în vârstă își pot reduce riscul de boli grave prin limitarea conexiunilor sociale. Acest aspect este important mai ales atunci când anumite boli afectează mai sever indivizii dintr-o anumită grupă de vârstă.

Speciile sociale trăiesc mai mult?

Un alt studiu a analizat peste 150 de specii diferite. Concluzia a fost că speciile cu un grad ridicat de sociabilitate tind să trăiască mai mult, au perioade de reproducere mai lungi și un interval mai mare între generații.

În același timp, cercetările asupra unor specii de păsări marine, precum chirele comune, sugerează că există și o componentă genetică în schimbările sociale asociate cu vârsta.

Ce putem învăța din comportamentul animalelor

Deși scăderea interacțiunilor sociale este adesea percepută ca un semn negativ, mai ales în cazul oamenilor, natura arată că lucrurile sunt mai complexe. Pentru animale, retragerea socială poate reprezenta o strategie de adaptare care ajută la reducerea riscului de boli și la conservarea energiei.

Studierea comportamentului social la animale oferă un avantaj major: cercetătorii pot urmări indivizii pe tot parcursul vieții și pot realiza experimente controlate, lucru dificil în cazul oamenilor.

Concluzia este clară: îmbătrânirea influențează nu doar corpul, ci și rețelele sociale. Iar în lumea animală, mai puține interacțiuni nu înseamnă neapărat un lucru rău — uneori, reprezintă o strategie inteligentă de supraviețuire.