Stresul la animalele de companie nu este doar o schimbare temporară de dispoziție. El poate avea consecințe serioase asupra sănătății. Veterinarul Yelyzaveta Babiy a explicat pentru UNN cum să recunoaștem semnele stresului la pisici și câini, cum putem să-i ajutăm acasă și când este necesar să apelăm la un specialist.

Cum se manifestă stresul la pisici

Pisicile și câinii reacționează diferit la stres, iar abordarea trebuie adaptată fiecărei specii. La pisici, stresul trece de obicei prin mai multe etape și nu apare întotdeauna brusc, astfel că este important să diferențiem între o reacție emoțională temporară și o tulburare comportamentală prelungită. Dacă starea animalului persistă sau se agravează, acesta este un semnal de alarmă.

Prima reacție este șocul inițial, cunoscut ca „fight, flight or freeze” (luptă, fugi sau îngheață). La pisici, aceasta se manifestă cel mai des prin agresivitate sau imobilizare. Dacă este doar o schimbare de dispoziție, pisica își recapătă rapid echilibrul. Dacă starea se prelungește și trece prin mai multe faze — excitare, apoi inhibiție — acestea sunt deja semne clare de stres.

După o reacție acută, pisica poate intra într-o fază de compensare. În această perioadă apar adesea schimbări comportamentale pe care proprietarii le pot percepe ca „pozne”, dar ele reflectă tensiunea internă a animalului.

Printre manifestările comune se numără:

ascunderea și căutarea unui loc de tip vizuină

distrugerea obiectelor din casă

îngrijirea excesivă (se linge până cade părul sau pielea se inflamează)

urinarea sau defecarea în afara litierei

Aceste semne indică faptul că pisica nu face față stresului.

Cum se manifestă stresul la câini

Câinii reacționează diferit și stresul lor se observă, de regulă, imediat. La stresul cronic, câinele poate reveni temporar la comportamentul normal, dar simptomele persistă.

Semnele de stres includ:

frică și ascundere

coadă între picioare

mârâit sau agresivitate

refuzul hranei sau lipsa interesului pentru jucăriile preferate

După câteva zile, câinele poate reveni brusc la normal. Este foarte important ca în această perioadă să menținem contactul și să-l susținem cu atenție.

Proprietarii pot ajuta animalele acasă dacă starea nu este critică. Pentru pisici, este necesar să reducem factorii iritanți și să le acordăm timp să se adapteze. La câini, contactul constant și comunicarea calmă sunt esențiale.

Recomandări ale veterinarului:

Pisicile agresive au nevoie de 10-15 minute pentru adaptare. Închideți ușile și ferestrele și lăsați pisica să exploreze zona.

Cu câinii, lucrați prin contact și vorbire calmă, lăudați orice reacție, chiar și minimă.

Evitați restricționarea bruscă a mișcării și nu amplificați frica.

Când să mergi la veterinar

Unele simptome necesită intervenție medicală imediată, mai ales la pisici, unde stresul se poate transforma rapid într-o stare periculoasă. Semnele alarmante includ:

dificultăți de respirație

limbă albastră

pierderea completă a controlului comportamental

Dacă pisica respiră cu gura deschisă, limba devine albastră sau violet, iar respirația este zgomotoasă și rapidă, este o situație critică. De asemenea, agresivitatea extremă, lovitul ușilor sau ferestrelor sau sângerarea urechilor după un zgomot puternic necesită consult urgent.

Pericolele stresului cronic

Stresul prelungit poate provoca boli grave, mai ales la pisici. Problemele pot afecta sistemul urinar, pancreasul și echilibrul hormonal.

Veterinarul subliniază: „La pisici apar frecvent cistite, pancreatite sau gastrite ca urmare a stresului. Poate apărea chiar diabet indus de stres. Dacă pisica nu mănâncă mai mult de o zi, situația devine critică. Orice schimbare comportamentală prelungită trebuie evaluată de medic.”

Atenția la modificările comportamentale este cel mai important instrument al proprietarului. Orice schimbare bruscă trebuie luată în serios. Reacția promptă ajută la evitarea complicațiilor grave și la menținerea sănătății animalului.