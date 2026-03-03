Trei proiecte legislative esențiale pentru protecția animalelor au fost amânate astăzi, în cadrul ședinței din Senatul României, mai exact în Comisia pentru Agricultură. Termenul de dezbatere a fost prelungit cu două săptămâni.

Este vorba despre inițiative care vizează eliminarea eutanasierii în masă, recunoașterea animalelor ca ființe și interzicerea creșterii găinilor ouătoare în baterii. Toate trei aveau un impact major asupra legislației privind bunăstarea animalelor din România.

L35/2026 – Eliminarea eutanasierii în masă a câinilor fără stăpân

Proiectul L35/2026 propune modificarea OUG 155/2001 și eliminarea completă a eutanasierii în masă ca soluție pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Inițiativa reprezintă un pas important pentru schimbarea modului în care autoritățile tratează problema animalelor abandonate. În locul eutanasierii, accentul ar urma să cadă pe adopții, sterilizare și responsabilitate din partea deținătorilor.

Deși proiectul a primit anterior avize favorabile în alte comisii, astăzi dezbaterea a fost amânată pentru încă două săptămâni.

L36/2026 – Animalele, recunoscute ca ființe, nu obiecte

Un alt proiect important este L36/2026, care modifică Legea 205/2004.

Propunerea aduce o schimbare de viziune: animalele ar urma să fie recunoscute oficial ca ființe, nu simple bunuri. În plus, proiectul introduce reguli stricte privind deținerea animalelor sălbatice de către persoane fizice. Dacă legea va fi adoptată, cetățenii nu vor mai putea ține acasă animale sălbatice.

Această modificare are rolul de a consolida protecția animalelor și de a reduce riscurile pentru oameni și pentru ecosisteme.

Și în acest caz, Comisia pentru Agricultură a decis o amânare de două săptămâni.

L34/2026 – Eliminarea creșterii găinilor ouătoare în baterii

Al treilea proiect, L34/2026, vizează modificarea Legea 227/2018 și eliminarea sistemului de creștere a găinilor ouătoare în baterii.

Această practică a fost intens criticată de organizațiile pentru protecția animalelor din cauza condițiilor restrictive în care sunt ținute păsările. Adoptarea legii ar alinia România la standarde mai ridicate de bunăstare în sectorul avicol.

Și această inițiativă a primit o amânare de două săptămâni.

”S-au amânat, azi, în Comisia Agricultură de la Senat, toate proiectele depuse.

Știu, pentru cei care ne urmăresc și așteaptă vești este frustrant că poate pare că lucrurile nu se mișcă. Dar nu e așa.

Au fost dezbateri constructive. Tocmai pentru că sunt unii care contestă aceste schimbări e normal să existe dezbateri.

Important este să continuăm să luptăm. Tot mai mulți parlamentari înteleg nevoia de schimbare. În urmă cu 10 ani, era de 10 ori mai greu să venim cu aceste schimbări.

Aceste amânări nu înseamnă o decizie nefavorabilă. Fac apel la oameni să rămână pe poziții, să înțeleagă că noi nu cu timpul ne luptăm, ci cu ineficiența, lipsa de viziune, lipsa de umanitate”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde Tudora, director Protecția Animalelor Ilfov.

Ce urmează pentru aceste proiecte

Amânarea nu înseamnă respingere. În următoarele două săptămâni, membrii comisiei pot analiza amendamente și pot formula observații suplimentare. După această etapă, proiectele vor reveni în discuție și vor continua parcursul parlamentar până la votul final în plen.

Pentru iubitorii de animale, aceste inițiative rămân esențiale. Dacă vor fi adoptate, ele pot schimba radical modul în care România tratează animalele fără stăpân, animalele sălbatice ținute în captivitate și păsările din industria ouălor.

Vom reveni cu actualizări imediat ce apar informații noi despre dezbaterile din Senat și despre soarta celor trei proiecte legislative dedicate bunăstării animalelor.