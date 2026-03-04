ASPA București a explicat cum sunt aleși cățeii pentru adopție și cum este fiecare pregătit pentru o nouă viață într-o familie. Fiecare nouă adopție înseamnă, practic, un nou început, astfel că fiecare căței este ales „pe sprânceană”.

Cum sunt aleși cățeii pentru adopție

Asociația pentru Protecția Animalelor a postat un mic ghid prin care explică cum sunt aleși cățeii ce urmează să fie promovați pentru adopție. Fiecare târg organizat are drept scop oferirea unei noi vieți pentru patrupezii mai puțin norocoși, astfel că nicio selecție nu este la întâmplare, cu organizat cu atenție.

„Dintre câinii aflați în adăpost sunt selectați cei care sunt sociabili și sănătoși. Sănătatea și comportamentul sunt întotdeauna pe primul loc. Selecția include atât pui, cât și câini adulți, fiecare evaluat individual, în funcție de vârstă, temperament și istoricul medical. Luând în calcul acești factori, toți câinii care participă la târguri sunt microcipați, vaccinați, deparazitați și, acolo unde vârsta permite, sterilizați.

Pentru cei mai mulți dintre ei, ieșirea din adăpost reprezintă o experiență complet nouă. De aceea, voluntarii noștri lucrează din timp cu o parte dintre câinii selectați, pentru a-i obișnui cu interacțiunea umană și cu situații diferite față de rutina din adăpost. Socializarea și expunerea la elementele de noutate pe care le vor întâlni sunt făcute pas cu pas, cu răbdare și atenție, astfel încât fiecare câine să ajungă la târg într-o stare cât mai echilibrată”, se arată în postarea ASPA București de pe Facebook.

Aceștia mai adaugă că pregătirea cățeilor nu este doar pentru evenimentul în cauză, ci pentru o adopție responsabilă și începutul unei noi vieți într-o familie.

