Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală din Senat a dezbătut, marţi, trei proiecte privind gestionarea câinilor fără stăpân şi protecţia animalelor, urmând să analizeze amendamentele din partea parlamentarilor, autorităţilor şi a asociaţiilor, transmite Agerpres.

Trei proiecte privind gestionarea câinilor fără stăpân şi protecţia animalelor, dezbătute în Senat

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân vizează interzicerea eutanasierii şi introducerea posibilităţii de repunere în teritoriu a exemplarelor non-agresive. Această procedură ar urma să fie permisă doar în anumite condiţii stricte şi exclusiv în baza unei evaluări profesionale efectuate de un medic veterinar, care să ateste comportamentul animalului.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2018 privind susţinerea activităţii în sectorul avicol prevede eliminarea treptată a cuştilor utilizate în creşterea găinilor ouătoare şi tranziţia către sisteme sustenabile, aliniate standardelor europene în materie de bunăstare animală. Această iniţiativă urmăreşte stabilirea unui cadru predictibil pentru fermieri, care să permită adaptarea graduală a exploataţiilor avicole, menţinând, totodată, competitivitatea sectorului agroalimentar românesc.

Al treilea act normativ propune modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor şi prevede mai multe măsuri pentru consolidarea capacităţii autorităţilor de a interveni eficient. Modificările legislative se referă la exercitarea atribuţiilor de control şi protecţie de către instituţiile statului, instrumentele pentru a preveni abuzurile şi pentru a garanta bunăstarea animalelor pe teritoriul ţării.

Autorităţi, veterinari şi ONG-uri au participat la dezbateri

La dezbatere au participat reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, au mai fost prezenţi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor Veterinari, precum şi ai Asociaţiei Municipiilor, Asociaţiei Oraşelor, Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, precum şi ai Direcţiei pentru Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi primari.

Mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi-au expus punctul de vedere, printre acestea aflându-se Asociaţia Iniţiativa pentru Responsabilitate Civică, Asociaţia Pro Civilizaţie – fără maidanezi, Asociaţia Freedom and Respect for Every Earthling, Asociaţia Kola Kariola, Asociaţia Sache, Asociaţia ECHO 4 Animals, Asociaţia Save the Dogs and other Animals, Asociaţia Totul pentru Animale, Asociaţia “Alianţa Pentru Combaterea Abuzurilor”, Fundaţia Adăpostul Speranţa, Fundaţia Visul Luanei şi Humane World for Animals.

Senatorul Sebastian Cernic (USR), preşedintele comisiei parlamentare, a subliniat importanţa dezbaterilor, menţionând că proiectele trebuie tratate cu maximum de interes şi responsabilitate. Potrivit unui comunicat al comisiei, Cernic a asigurat participanţii că toate amendamentele vor fi analizate, obiectivul final fiind realizarea unor proiecte legislative “solide”, capabile să ofere soluţii concrete şi sustenabile pentru problemele cu care comunităţile se confruntă în prezent în ceea ce priveşte animalele fără stăpân şi protecţia acestora.