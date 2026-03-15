Chimiile folosite pentru tratarea puricilor la animale de companie au fost detectate la niveluri toxice în râuri din Țara Galilor. Studiul arată că problema este mai gravă în zonele urbane, unde substanțele chimice ajung în ape prin canalizări greșit conectate sau deversări din stațiile de epurare, după spălarea animalelor sau a cuștilor acestora.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Spot-on: produse populare, dar periculoase

În Marea Britanie se vând anual peste 3,5 milioane de doze de tratamente „spot-on”, aplicate pe ceafa animalului. Deși interzise în agricultură, substanțele imidacloprid și fipronil rămân folosite pe scară largă pentru animale. Aceste chimicale au fost detectate în peste trei sferturi din probele de apă, depășind nivelurile sigure în aproape jumătate dintre locațiile urbane.

Impactul asupra ecosistemelor

Cele mai mari concentrații s-au înregistrat în Roath Brook, un mic pârâu din Cardiff, unde insectele acvatice au scăzut dramatic. Unele specii de mayfly și caddisfly au înregistrat reduceri de până la 90%. Experții avertizează că pesticidele afectează întreaga bază a ecosistemelor acvatice, riscând colapsul lor, notează BBC.

Cauze și traseu în apă

Cercetătorii au identificat „drumul prin scurgere”: după aplicarea tratamentului, chimicalele ajung în râuri prin spălarea animalelor, a cuștilor sau a mâinilor, mai ales în locuințele cu canalizări greșit conectate. Până la 500.000 de locuințe din Marea Britanie ar putea avea astfel de probleme.

Recomandări pentru proprietari

British Veterinary Association recomandă o abordare bazată pe risc, nu aplicarea rutinieră a tratamentelor. Animalele care înoată sau sunt spălate frecvent ar putea beneficia mai bine de tablete, mai sigure pentru mediu. Consultarea unui veterinar ajută la alegerea metodei potrivite pentru fiecare animal.

Măsuri de protecție a râurilor

Organizații precum Natural Resources Wales și Welsh Water monitorizează poluarea și subliniază că apa potabilă nu este afectată. Corectarea canalizărilor greșit conectate și eliminarea responsabilă a substanțelor chimice ajută la protejarea ecosistemelor acvatice și la prevenirea colapsului insectelor din râuri.