Cu puțin timp în urmă am fost într-un mic sat din Aragon, Spania, unde o familie cu trei băieți deține o mică pensiune agroturistică, lângă o plantație de stejari. Aici turiștii pot vedea cum câinele familiei, Duque, un spaniol breton, vânează trufele și își conduce stăpânul către prețioase produse.

Duque a venit în familie odată cu întoarcerea acasă a fiului

Mulți ani Joaquim și Tereza au folosit la găsirea trufelor câinii vecinului Vicente. Erau câini cu experiență și perfect dresați. Câinii au îmbătrânit, odată cu ei și Vicente, așa că au început să caute un breton pentru a-l crește și a-l dresa chiar ei.

Vicente le-a recomandat să ia o femelă, știind teama de câini a Terezei. Dar pur și simplu nu au găsit. „Această rasă de câini de vânătoare, sunt ideali pentru a găsi trufe. Sunt foarte puține exemplare disponibile și pot ajunge să coste și câteva mii de euro”, povestește Tereza.

