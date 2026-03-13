O nouă tehnologie ne oferă șansa să vedem culorile așa cum le percep animalele și deschide o perspectivă incredibilă asupra lumii naturale.

Conducătorul proiectului, cercetătoarea Vera Vasas, care a studiat ani de zile modul în care animalele văd lumea, a dezvoltat împreună cu echipa sa un sistem inovator ce ne permite să experimentăm realitatea prin ochii diferitelor specii. Colaborarea cu Hanley Color Lab de la George Mason University a făcut posibil acest salt spectaculos în înțelegerea percepției vizuale animalelor.

Cum văd animalele culorile

Animalele percep culorile prin celule fotoreceptoare din ochi, iar numărul și tipul acestora diferă foarte mult de la o specie la alta.

Oamenii au trei tipuri de celule con sensibile la lumina roșie, verde și albastră, în timp ce multe animale au celule suplimentare care le permit să vadă spectre de culori inaccesibile ochiului uman.

De exemplu, păsările au adesea o vedere superioară a culorilor. Ele posedă viziune tetracromatică, putând percepe lumina ultravioletă. Această abilitate este esențială pentru alegerea partenerului sau pentru găsirea hranei. Insectele, precum albinele, detectează tot lumina ultravioletă, ceea ce le permite să identifice modele de pe flori invizibile pentru oameni, notează Earth.com.

Roșu, verde și culorile animalelor

Pe de altă parte, mamiferele precum câinii și pisicile au viziune dicromatică. Ele nu disting între roșu și verde, similar oamenilor cu daltonism roșu-verde. Această percepție redusă limitează modul în care interacționează cu mediul înconjurător.

Înțelegerea acestor diferențe este crucială pentru studiul comportamentului și ecologiei animalelor. Până acum, însă, vizualizarea lumii așa cum o văd animalele reprezenta o provocare majoră.

Metodele de imagistică cu culori false au oferit doar indicii, fiind consumatoare de timp, necesitând iluminare specială și nereușind să surprindă mișcarea corect.

Tehnologia care schimbă totul

Echipa condusă de Vasas a creat o cameră și un software avansat capabile să înregistreze și să proceseze videoclipuri în condiții naturale de lumină. Astfel, putem vedea culorile exact așa cum le percep animalele, în timp real.

„Sistemul nostru înregistrează în patru canale de culoare: albastru, verde, roșu și ultraviolet”, explică Vasas. „Apoi transformă aceste date în unități perceptuale, traducând vizualul animalelor pe baza informațiilor cunoscute despre fotoreceptori.”

Precizie ridicată și utilizare practică

Comparat cu metodele tradiționale de spectrofotometrie, sistemul are o precizie de peste 92% în prezicerea culorilor percepute de animale. Aceasta reprezintă un progres major, făcând tehnologia nu doar inovatoare, ci și fiabilă.

Cercetătorii pot acum explora lumea colorată a diferitelor specii, obținând informații mai profunde despre comportamentul și ecologia acestora. Filmele documentare vor putea reda exact modul în care animalele văd lumea, de la modelele ultraviolete pe care le urmează albinele, până la paleta restrânsă de culori percepută de câini.

„Această tehnologie creează o punte între percepția umană și cea animală”, spune Vasas. „Ne permite să studiem animalele mai eficient și să educăm oamenii, arătându-le o lume pe care nu au mai văzut-o niciodată.”

Sistemul este practic și accesibil: folosește camere comerciale disponibile și carcasă modulară imprimată 3D, fără nevoie de echipamente speciale și costisitoare.

Viziunea animalelor și spectrul culorilor

Modul în care animalele percep culorile este vital pentru supraviețuirea lor. De exemplu, crevetele mantis are un sistem vizual extrem de complex, cu 12–16 tipuri de fotoreceptori. Aceasta îi permite să detecteze lumina polarizată și să vadă un spectru mult mai larg decât al oamenilor, ajutându-l să prindă prada și să evite prădătorii în lumea subacvatică.

Șerpii folosesc vederea în infraroșu pentru a vâna prada cu sânge cald în întuneric, iar renii detectează lumina ultravioletă pentru a observa prădătorii pe zăpadă.

Evoluția culorilor și adaptarea speciilor

Aceste abilități reprezintă adaptări evolutive esențiale. Spectrul vizual al unei specii poate decide între supraviețuire și dispariție. Viziunea fiecărei specii s-a modelat în funcție de mediul său și de provocările supraviețuirii, creând o diversitate vizuală impresionantă în regnul animal.

„Înțelegerea modului în care animalele văd lumea ne ajută să luăm decizii mai bune privind conservarea și gestionarea habitatelor”, adaugă Vasas. „Poate influența modul în care construim clădiri, drumuri sau iluminat pentru a minimiza impactul asupra faunei sălbatice.”

O nouă perspectivă asupra naturii

Camera dezvoltată la Hanley Color Lab ne permite să privim lumea prin ochii altor viețuitoare. Este un instrument care ne apropie de natură, stimulând empatia și înțelegerea.

De la cercetare academică până la experiențe educaționale captivante, această tehnologie promite să transforme modul în care percepem și interacționăm cu regnul animal.

Studiul complet a fost publicat în jurnalul PLoS Biology.