Animalele de companie aduc multă bucurie în viața noastră și, de cele mai multe ori, devin membri adevărați ai familiei. Tocmai de aceea este important ca stăpânii să fie atenți la starea lor de sănătate și să observe orice schimbare de comportament sau de aspect. Chiar și detaliile care par minore pot ascunde probleme serioase.

Un medic veterinar atrage atenția asupra unui semn aparent banal care poate indica afecțiuni grave: schimbarea mirosului respirației animalului de companie.

Semnul discret care poate indica probleme serioase

Dr. Faith Banks, medic veterinar specializat în îngrijirea animalelor în vârstă și în îngrijire paliativă, vorbește frecvent pe TikTok despre sănătatea animalelor senior. Videoclipurile ei adună mii de vizualizări, iar sfaturile oferite ajută mulți stăpâni să recunoască din timp semnele unor probleme de sănătate.

Într-unul dintre clipurile sale, medicul a povestit despre o experiență din timpul unei vizite la domiciliu pentru eutanasierea unei pisici. În timpul discuției, unul dintre proprietari a menționat că respirația pisicii lor avea un miros diferit față de cel obișnuit.

Stăpânul observase că și mirosul general al pisicii se schimbase, însă diferența cea mai evidentă provenea din zona gurii și a respirației, notează Express.

De ce își poate schimba respirația mirosul

Potrivit medicului veterinar, în cazul pisicii respective cauza era o boală renală.

„Pisica avea boală de rinichi. În astfel de situații, este destul de frecvent ca respirația să capete un miros diferit”, a explicat Dr. Banks.

Motivul este simplu: rinichii nu mai filtrează corect sângele, iar toxinele se acumulează în organism. Aceste substanțe ajung apoi să influențeze mirosul respirației.

Ce miros poate apărea în astfel de cazuri

Medicul a descris mirosul ca fiind asemănător cu amoniacul, un miros înțepător, apropiat de cel al urinei sau al transpirației. În medicina veterinară, acest tip de miros poartă numele de miros uremic, iar afecțiunea se numește uremie.

Această problemă nu apare doar la pisici. Și câinii pot dezvolta uremie atunci când rinichii nu mai elimină eficient produsele reziduale din organism.

Alte motive pentru care respirația animalului se poate schimba

Medicul veterinar subliniază că boala renală nu este singura cauză posibilă.

Un miros foarte puternic sau neplăcut poate indica și:

infecții în cavitatea bucală

tumori în gură

leziuni sau mase necrotice

În cazul infecțiilor, tratamentul cu antibiotice poate rezolva problema. Totuși, uneori pot apărea formațiuni necrotice greu de observat, mai ales la pisici, deoarece acestea se dezvoltă în partea din spate a gurii sau sub limbă.

Alte boli care pot schimba mirosul respirației

Există și alte afecțiuni care pot influența respirația animalelor de companie:

boli hepatice

diabet

În cazul diabetului, respirația poate căpăta un miros mai dulce, un alt semn că organismul nu funcționează corect.

Ce ar trebui să facă stăpânii de animale

Schimbarea mirosului respirației nu trebuie să provoace panică, dar nici nu ar trebui ignorată. Cel mai sigur pas este programarea unei consultații la medicul veterinar cât mai curând.

Un specialist poate identifica cauza exactă și poate recomanda tratamentul potrivit. În multe situații, descoperirea timpurie a problemei poate face o diferență importantă pentru sănătatea și calitatea vieții animalului de companie.