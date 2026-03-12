Un bărbat din Oregon a fost salvat din casa lui, cuprinsă rapid de flăcări, de pisoiul său de doar nouă săptămâni, care, din păcate, și-a pierdut viața în incendiu.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un pisoi curajos salvează viața stăpânului său

La sfârșitul lunii februarie, Donald VanWormer, 56 de ani, s-a trezit după ce pisica sa, Fred, l-a zgâriat și a început să miaune disperată.

„Mieuna, mă zgâria, era complet panicată. M-am uitat în sus și am văzut că flăcările cuprinseseră deja întregul pod al casei”, a declarat VanWormer pentru KPTV.

Donald locuiește în Tillamook, un oraș mic de lângă Oceanul Pacific, și petrecuse ani întregi renovând casa. El a spus că l-a luat pe Fred în brațe și a trecut prin casă, în timp ce flăcările urcau deasupra și în jurul lui.

„Am ajuns în living exact când tavanul începea să se prăbușească. Mă împiedicam, dar am reușit să ies pe ușă”, a povestit VanWormer pentru New York Post.

Odată afară, și-a dat seama că Fred nu mai era cu el. Când a încercat să intre din nou în casă, a căzut și s-a lovit la cap.

„Când m-am trezit, am încercat să mă întorc să-l caut, dar pompierii m-au oprit. Le ceream disperat să mă ajute să-l găsesc”, a spus VanWormer.

Corpul pisoiului a fost găsit lângă ușă, dovadă că aproape reușise să iasă, notează Daily Mail.

Durerea pierderii și lupta pentru reconstrucție

Prietena sa, Lisa, 56 de ani, și fiica sa de nouă ani, Iree, nu se aflau acasă în momentul incendiului, lucru pentru care VanWormer este recunoscător.

Totuși, pierderea pisicii sale îl lasă devastat. „A fost una dintre cele mai inteligente pisici pe care le-am avut vreodată. Credeam că vom avea mulți ani împreună, poate 16 sau 20, dar acest pisoi mi-a salvat viața. Pot să reconstruiesc casa și să înlocuiesc lucrurile pierdute. Dar nu îl pot aduce înapoi pe Fred”, a spus el.

VanWormer a suferit arsuri ușoare la piept și față. Pompierii au declarat că incendiul a fost cauzat de un dezumidificator.

El estimează că reconstruirea casei va costa aproximativ 1 milion de dolari și a creat o pagină GoFundMe pentru a strânge fondurile necesare.

Pe pagina sa, VanWormer explică faptul că își anulasese recent asigurarea casei în timp ce căuta un nou furnizor, rămânând fără acoperire exact în cel mai nepotrivit moment.