România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de feline, astfel că apare întrebarea naturală dacă este sau nu obligatoriu să îți sterilizezi pisica. În ciuda existenței unei legislații privind sterilizarea câinilor pentru prevenirea înmulțirii și abandonului, nu la fel stă situația și în cazul felinelor.

Este obligatoriu să îți sterilizezi pisica?

Protecția Animalelor CJ Ilfov a postat un mesaj prin care se atrage atenția asupra fenomenului înmulțirii necontrolate a felinelor și la necesitatea acestei proceduri care să o limiteze. Deși nu există o legislație concretă care să oblige la sterilizarea pisicilor – mai ales că în foarte multe gospodării există cel puțin o felină – instituția atrage atenția asupra necesității acestui gest în primul rând uman.

„Din păcate, multe pisici trăiesc însă pe străzi. Multe sunt abandonate sau se înmulțesc necontrolat, iar fără sterilizare numărul lor crește rapid de la an la an. Deși în România nu există o legislație clară care să oblige sterilizarea pisicilor, aceasta rămâne cea mai umană și eficientă soluție pentru a reduce numărul pisicilor fără stăpân. Sterilizarea previne suferința, abandonul și ajută la menținerea unei populații de pisici mai sănătoase”, se arată în postarea de pe Facebook.

În următoarea perioadă, Consiliul Județean Ilfov, prin sprijinul organizațiilor care se ocupă de bunăstarea animalelor, au loc sterilizări gratuite în mai multe comune din județul Ilfov.

