Protecția Animalelor Ilfov anunță o nouă campanie de sterilizări gratuite în Snagov, desfășurată pe parcursul a patru zile consecutive: 20, 21, 22 și 23 ianuarie. Acțiunea vine ca răspuns direct la problema tot mai gravă a abandonului și a înmulțirii necontrolate a animalelor.

„La primăvară, va ploua cu saci de pui de câine, dacă nu acționăm acum. Haideți! Sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie prin lege. Amenda este între 5.000 și 10.000 de lei. Noi sterilizăm gratuit animalele, dumneavoastră economisiți bani, împreună prevenim abandonul și suferința,” – este mesajul dur, dar realist, transmis de reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov, care trag un semnal de alarmă asupra consecințelor lipsei de responsabilitate.

Sterilizare și microcipare gratuită pentru câini cu proprietar

În cadrul campaniei, câinii cu proprietar pot beneficia gratuit atât de sterilizare, cât și de microcipare, două proceduri esențiale pentru sănătatea animalului și pentru reducerea abandonului.

Programările se fac telefonic la numărul 0751.235.009. Locurile sunt limitate, așa că organizatorii recomandă să sunați cât mai repede.

Ce se întâmplă cu pisicile

Veștile bune continuă și pentru iubitorii de pisici. Sterilizările gratuite sunt disponibile și pentru pisici, însă în acest moment există deja o listă de așteptare.

Organizatorii precizează că este firesc să fie contactați mai întâi cei înscriși pe această listă, dar persoanele care au pisici de sterilizat sunt încurajate să sune și să se înscrie, pentru a fi contactate ulterior, în funcție de disponibilitate.

Campania nu este doar pentru Snagov

Un alt aspect important este faptul că pot participa și locuitorii din localitățile învecinate, nu doar cei din Snagov. Sunt acceptate înscrieri și din:

Periș

Ciolpani

Gruiu

Nuci

Grădiștea

Moara Vlăsiei

Dascălu

Tunari

Otopeni

Balotești

Această deschidere regională ajută la combaterea problemei la nivel de comunitate, nu doar local.

De ce este sterilizarea atât de importantă

Sterilizarea nu este doar o opțiune, ci un act de responsabilitate. Ea previne:

nașterea puilor nedoriți

abandonul animalelor

suferința și bolile

supraaglomerarea adăposturilor

Fără astfel de campanii, primăvara aduce, an de an, imagini dureroase: pui abandonați, aruncați în saci sau lăsați să supraviețuiască pe marginea drumului.

Un apel către toți iubitorii de animale

Dacă aveți un câine sau o pisică și posibilitatea de a participa la această campanie, acționați acum. Este gratuit, sigur și poate face diferența între viață și suferință pentru zeci, poate sute de animale.

Programări: 0751.235.009

Perioadă: 20–23 ianuarie

Locație: Snagov