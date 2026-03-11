Odin, prima pisică psiholog din România. Felina participă la ședințe de terapie și îi ajută pe pacienți să scape de stres și anxietate

Odin este prima pisică psiholog din România. Felina are certificate care atestă „experiența” de terapeut. Calmă şi antrenată să ofere sprijin emoțional, Odin este ajutorul de nădejde al stăpânei sale, Irina Andreea Pavel, de meserie psihoterapeut.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pisica Odin face istorie în România

Faptul că Odin este psiholog nu este o întâmplare şi nici o coincidenţă, căci terapia cu animale chiar câştigă adepţi în toată lumea, iar pisicile sunt “tratamentul” perfect pentru cei chinuiţi de stres sau anxietate.

Odin este prima pisică terapeută din România şi, de un an, stă alături de pacienţi la fiecare şedinţă: „Este foarte iubitor şi îţi transmite linişte şi siguranţă. Contează foarte mult, atunci când mergi într-un cabinet, să te simţi în siguranţă. Fiind o iubitoare de pisici automat că mă face să mă simt mult mai bine şi mult mai relaxată”, a declarat o pacientă pentru Observator News.

Care este povestea felinei

„Este mult mai benefică terapia cu pisici decât cea clasică, deoarece le-am încercat pe amândouă şi ideea de a-l certifica pe Odin ca pisică de terapie a venit natural”, a declarat Irina.

„Pe Odin îl am de când avea o săptămână și jumătate, două săptămâni; de-abia îi dăduseră ochișorii. Am considerat că el m-a ales pe mine, nu eu pe el. Eram cumva într-o perioadă destul de complicată a vieţii mele la momentul acela. De atunci suntem nedespărţiţi”, a completat ea.

Cum a ajuns Odin terapeut

Procesul de certificare a fost îndelungat: 7 ani de cursuri în afara ţării, atât pentru Irina, cât şi pentru Odin: „Cursuri în America, în Germania, în Elveţia, pentru a putea să îl desensibilizăm şi să vedem care este temperamentul lui în diferite situaţii cu care se întâlneşte în terapie. Mereu eu trebuie să ştiu cum reacţionează el, pentru a oferi siguranţă”.

Pentru a vedea eficienţa terapiei facilitate de pisici, Irina a realizat şi un studiu pilot: „În grupul de lucru care nu a avut intervenţii cu pisici, procesul terapeutic a fost mai greoi”, a relatat Irina Andreea Pavel.

Terapia asistată de animale are succes mondial

Terapia asistată de animale câştigă teren în toată lumea. În timp ce pisicile sunt de ajutor persoanelor cu anxietate, câinii sunt preferaţi de cei cu depresie, iar caii ajută la reabilitarea neurologică.

Mulţi iubitori de pisici susțin că simt că au terapeutul în casă: „Când sunt prea agitată sau stresată, vine ea spre mine. Se urcă pe mine, toarce, alintături, mângâieri. În momentul in care ea începe să toarcă, se simte o detensionare acolo. E doctoriţa familiei”, a spus proprietara unei pisici.

Planul Irinei este să creeze prima asociaţie din ţară care să elibereze certificări pentru pisici. În prezent lucrează la formarea viitorilor specialişti şi implementarea programului în clinici.

Vezi și Câinii și pisicile nu oferă doar companie. Un nou studiu arată că animalele încetinesc declinul cognitiv odată cu înaintarea în vârstă

Viralul zilei | Reacția adorabilă a unei pisici când părinții aduc acasă un nou-născut: „Este deja puiul lui” (VIDEO)