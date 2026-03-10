Momentul când părinții aduc acasă un nou-născut este cu siguranță unul sensibil, dar reacția unei anumite pisici este de departe una dintre cele mai adorabile. Stăpânilor nu le-a venit să creadă ce a făcut când a văzut bebelușul.

Reacția adorabilă a unei pisici când părinții aduc acasă un nou-născut

Kareem Khalil și Fifi Furrha, gestionari ai contului de Instagram @dontstopmeowing, au postat pe internet reacția motanului lor, Chase, atunci când și-au adus acasă nou-născutul, pe Jazelle, fiica lor de doar două săptămâni.

Fetița era așezată în pătuț, iar Chase s-a apropiat încet, dar prevăzător, de micul om din fața lui. După ce a mirosit-o – și cu siguranță i s-a părut atrăgătoare în primul rând datorită miresmei de lapte, Chase s-a așezat ușor lângă bebeluș. Mai mult, la un moment dat și-a pus lăbuța peste copil, ca și cum l-ar fi luat în brațe.

„Este deja puiul lui”, au scris stăpânii lui Chase în descrierea videoclipului adorabil.

Cum s-a schimbat Chase după venirea bebelușului

Contactați de Newsweek, părinții au spus că Chase nu a fost încurajat să meargă lângă Jazelle, ba din contră. Au fost, la rândul lor, surprinși de reacția motanului, mai ales că i-au spus că acela nu este patul lui și nu poate dormi acolo.

„Chase este foarte protector cu bebelușul nostru și încearcă mereu să intre în pătuț cu ea. De data aceasta, pur și simplu s-a urcat singur și s-a așezat lângă ea”, a explicat Fifi.

Cei doi au încercat să îl ia pe Chase de lângă bebeluș, însă orice încercare a dat greș. Ba chiar motanul dă semne de nervozitate atunci când cineva vrea să îl ia din pătuț.

„De obicei, se uită doar la noi ca și cum am întrerupe ceva important”, a adăugat Kareem.

Fifi a adăugat că Chase este vizibil mai blând și mai afectuos de când s-a născut Jazelle, semn că momentul cunoașterii lor nu a fost un caz izolat.

„Am primit o mulțime de comentarii despre cât de drăguț este și despre cât de bune sunt pisicile ca frați mai mari”, a mai spus femeia.

