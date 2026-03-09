Un grup de pisici este pus în situația de a primi un nou pui în familie. Reacțiile lor sunt dintre cele mai diverse, iar stăpânul lor găsește rapid câștigătorul pentru cel mai primitor pisoi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum reacționează un grup de pisici la primirea unui nou pui în familie

Utilizatorul TikTok @sunkittencats a postat pe contul său un clip în care introduce în familie un nou membru – un pisoi mic și energic, pregătit de interacțiune cu frații săi mai mari, trei la număr – Doobert, Scoobert și Goobert.

Fiecare pisică a avut o reacție diferită la întâlnirea cu micul frate, însă fiecare a fost la fel de simpatică. Proprietarii felinelor au explicat că întâlnirea a avut loc după mai multe zile în care puiul s-a plimbat prin casă, s-a obișnuit cu mediul și și-a lăsat noua familie să se obișnuiască cu mirosul lui.

#doobscoobgoob #catsoftiktok #fypシ゚viral ♬ sans. – Toby Fox @sunkittencats after a week of scent swapping and all the fun kitten introducing stuff (don’t just introduce them immediately) we wanted to see what the bert’s think ‼️ it was easier to introduce goob back in the day cos they were ALL still kittens, so we’ve got a journey ahead of us 🫡 #fypppppppppppppppppppppppppppppp

În timp ce Goobert nu pare să îi acorde mare importanță noului pisoi, mirosindu-l puțin și apoi plecând, Doobert l-a plăcut instantaneu, el fiind și fratele care place pe toată și, la rândul lui, este plăcut de toți. Ultimul, dar nu cel din urmă, a fost Scoobert, care nu a fost prea încântat de noul pisoi, ba chiar a hâsâit și l-a lovit pe micul frățior.

Printre cele circa 9.000 de comentarii se numără persoane care au remarcat cât de fascinant este să observi cum animalele trec de la prudență la acceptare și cum, uneori, unele ajung să devină protectoarele altora. Astfel de momente reprezintă complexitatea interacțiunilor dintre pisici și cât de repede se poate forma o legătură, mai ales când este vorba despre o familie deja închegată.

Citește și: