Viralul zilei | Culcuș atipic pentru o pisică din Cluj. Felina a devenit celebră pentru aparițiile sale (VIDEO)

Raluca Alexe 5 martie 0 comentarii
Pisică în copac sursa foto: colaj, TikTok / denisamarialupu

O pisică din Cluj a devenit celebră pe internet, după ce trecătorii au observat-o în nenumărate rânduri într-un culcuș cel puțin atipic.

Culcuș atipic pentru o pisică din Cluj

Într-un copac de pe marginea lacului de lângă Iulius Mall, o pisică și-a făcut un culcuș în scorbura există parcă chiar pentru ea. Blănoasa a fost surprinsă în timp ce se bucură de soarele de primăvară, fără să îi pese cine o pozează sau filmează.

@denisamarialupu Cel mai drăguț lucru pe ziua de azi 🥹🫶🏼🐱 #cat #catsoftiktok #catlover #cattok ♬ original sound – Denisa Maria Lupu

La postarea făcută de @denisamarialupu pe TikTok s-au adunat numeroase comentarii care, surpriză, o înfățișează pe felină în mai multe ipostaze. S-a aflat că pe aceasta o cheamă Mițu și este extrem de prietenos cu oricine se apropie. S-ar părea chiar că el este „șeful” zonei, punând monopol pe mai mulți copaci care, pentru ea, sunt foarte confortabili.

Momentan nu a fost luat dela locul lui, deși unii internauți recomandă ca Mițu să fie adoptat. Până ce felina își va găsi o casă în adevăratul sens al cuvântului, se mulțumește cu scorbura lui, priveliștea lacului și cu oamenii care o îngrijesc și îi oferă afecțiune din când în când.

  Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: colaj, TikTok / denisamarialupu

