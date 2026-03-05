O pisică din Cluj a devenit celebră pe internet, după ce trecătorii au observat-o în nenumărate rânduri într-un culcuș cel puțin atipic.

Culcuș atipic pentru o pisică din Cluj

Într-un copac de pe marginea lacului de lângă Iulius Mall, o pisică și-a făcut un culcuș în scorbura există parcă chiar pentru ea. Blănoasa a fost surprinsă în timp ce se bucură de soarele de primăvară, fără să îi pese cine o pozează sau filmează.

La postarea făcută de @denisamarialupu pe TikTok s-au adunat numeroase comentarii care, surpriză, o înfățișează pe felină în mai multe ipostaze. S-a aflat că pe aceasta o cheamă Mițu și este extrem de prietenos cu oricine se apropie. S-ar părea chiar că el este „șeful” zonei, punând monopol pe mai mulți copaci care, pentru ea, sunt foarte confortabili.

Momentan nu a fost luat dela locul lui, deși unii internauți recomandă ca Mițu să fie adoptat. Până ce felina își va găsi o casă în adevăratul sens al cuvântului, se mulțumește cu scorbura lui, priveliștea lacului și cu oamenii care o îngrijesc și îi oferă afecțiune din când în când.

