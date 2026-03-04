Pe străzile din China, pisica-shaolin s-a decis să predea câteva lecții de furișat celor curioși. Botezat maestrul Cat Lee, felina merge languros pe lângă o mașină, demonstrând că o atitudine demnă poate face orice mișcare discretă.

Pisica-shaolin care face furori pe străzi

Nu este nimic anormal ca pisicile să se plimbe libere pe străzile din China, însă aspectul acestei feline nu a putut să treacă neobservat.

În imaginile publicate pe platforma Douyin, varianta chineză a TikTok, apare o pisică ce aduce ca aspect cu un maestru shaolin străvechi: sprâncene, mustață și barbă lungă și albă – semne clare de înțelepciune și cunoștință.

Felina, conștientă de importanța sa, nu se subestimează, ci din contră. După ce s-a apropiat de o mașină, aceasta s-a oprit și a fixat cu privirea un punct de interes. Acel gen de privire care ar putea îngheța orice apă.

Dincolo de glume, clipul postat pe pagina de Facebook Watercooler Animals a adunat numeroase aprecieri, dar și comentarii și distribuiri. Internauții au început să conceapă scenarii despre artele marțiale în variante pisicești și alte lecții feline pe care se presupune că acesta le-ar putea preda învățăceilor.

