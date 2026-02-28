Viralul zilei | Cum și-au luat colegii „rămas-bun” de la Tessa, cățelușa polițistă ieșită la pensie. În prim-plan, jucăria preferată (VIDEO)

Tessa, cățelușa polițistă ajunsă la momentul ieșirii la pensie, s-a bucurat de un „rămas-bun” inedit din partea colegilor săi din structura K-9.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum și-au luat colegii „rămas-bun” de la Tessa, cățelușa polițistă

Ultima zi de serviciu a cățelușei Tessa s-a încheiat într-un mod pe care cu siguranță îl va ține minte toată viața. Membră devotată a echipei, Tessa a fost omagiată de toți colegii alături de care a lucrat.

Pentru a marca retragerea sa bine-meritată, colegii săi au organizat „o ploaie” de mingi de tenis, jucăria preferată a Tessei. Când a văzut în jurul săi mingi sărind în toate direcțiile, cățelușa și-a adus aminte de tinerețe și a început să sară și să alegre, în încercarea de a le prinde, deși erau mai multe decât ar fi fost posibil să adune.

Astfel, retragerea sa din activitate a fost una emoționantă, dar și distractivă. Zâmbetele celor prezenți au făcut din acest moment aparent trist unul de bucurie la vederea fericirii Tessei atunci când a plecat din cadrul echipei de polițiști.

În ciuda pensionării sale, actele eroice ale Tessei cu siguranță nu vor fi uitate de colegii săi și nici de comunitatea pe care cățelușa a ajutat-o de-a lungul timpului. Pentru că dragostea și respectul față de un câine de serviciu nu se termină atunci când el iese din activitate, iar acest lucru a fost vizibil și prin comentariile adunate la imaginile postate de Daily Mail Animals pe Facebook, în care oamenii care, deși nu au cunoscut-o pe Tessa, i-au mulțumit pentru tot ceea ce a făcut.

Citește și: