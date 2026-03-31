Brandul de hrană pentru animale Sheba, parte din familia de branduri Mars, a lansat campania „Ignored to Adored”, un program destinat proprietarilor de pisici care vor să-și întărească relația cu animalele lor de companie în doar 12 zile, susținut de o garanție de returnare a banilor.

Pisicile ignoră adesea afecțiunea stăpânilor

Campania se bazează pe date dintr-un sondaj care arată că mai mult de jumătate dintre stăpânii de pisici s-au întrebat dacă pisica lor îi place cu adevărat, iar aproape două treimi au simțit că sunt ignorați de animalul lor de companie, notează Pet Food Industry.

Pentru a promova campania, Sheba s-a asociat cu actrița Haley Lu Richardson, care spune că se regăsește personal în această experiență. Chiar dacă i-a scris motanului său, Darbin, o poezie originală, poartă un colier cu numele lui și chiar are un tatuaj inspirat de el, actrița spune că primește puțină afecțiune în schimb.

Gesturile mici contează mai mult decât cele mari

„Darbin este complet indiferent la încercările mele de a-l cuceri,” spune Richardson. „Știu că și alți stăpâni de pisici pot înțelege această experiență. De aceea mă alătur campaniei Ignored to Adored de la Sheba, ca să arăt că nu suntem singuri și că există speranță. Să câștigi afecțiunea unei pisici nu ține de gesturi mari. Contează lucrurile mici, cum ar fi hrana din bol și gustările potrivite mereu la îndemână.”

Fernando Silva, vicepreședinte de marketing pentru brandul Sheba în SUA, a declarat că inițiativa marchează începutul unui efort mai amplu.

„Relația lui Haley cu Darbin este un exemplu real despre cât de comun este să te simți ignorat de pisica ta și despre cât de mult sunt dispuși stăpânii să facă pentru a câștiga afecțiunea ei,” spune Silva. „Ignored to Adored nu este doar despre aceste constatări — este o celebrare a relațiilor unice dintre pisici și stăpânii lor și începutul unui demers menit să întărească aceste legături, cu Sheba alături.”