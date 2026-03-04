Georgeta Gărduş este îngerul animalelor fără stăpân din Dej, județul Cluj. Aceasta a salvat mii de vieţi şi nu vrea să se oprească aici. Cel mai nou proiect al ei ar trebui să se concretizeze chiar în această primăvară.

Care este povestea Georgetei Gărduş

Georgeta Gărduș lucrează la un cabinet veterinar și, de mai bine de 20 de ani, salvează animalele abandonate și luptă pentru viețile lor. Datorită curajului ei, eutanasierile din Dej au fost oprite în 2006.

“Se omorau brutal, li se dădea cu ranga în cap, erau duși la Protan. […] Atunci am început o luptă. […] Atunci am petrecut vreo 3 luni de zile într-un lan de porumb, până am reușit să filmăm, să avem dovezile cum se omorau câinii”, a declarat Georgeta Gărduș la Observator News.

Prima campanie de sterilizare a maidanezilor

Ulterior, Georgeta a demarat prima campanie de sterilizare a câinilor fără stăpân, cu bani din buzunarul ei, ajutată de o mână de oameni. Au urmat campanii de prevenire a abandonului, de promovare a adopțiilor și multe acțiuni de salvare a animalelor.

“Eram la nunta colegei mele, Stânca. […] Era un câine în triaj, căzut în păcură, pe care l-au scos pompierii. […] Am plecat de acolo, ea a rămas la nuntă, era normal, era nunta ei, și ne-am chinuit să-l curățăm, nu am reușit, ne-a luat câteva zile bune până am reușit să-l curățăm”, a relatat Georgeta Gărduș.

A creat o lume mai bună pentru câinii fără stăpân

Pe Mărțișor, “câinele cu 9 vieți”, care a supraviețuit miraculos după ce a fost spulberat de o mașină, tot ea l-a salvat: “Acum are o familie fericită în Luxembourg. […] Adopțiile internaționale sunt mult mai ok decât cele din România. În România… Se aduc câinii înapoi după o anumită perioadă, nu se respectă faptul că îi spui să nu-l pună pe lanț”.

De-a lungul acestor ani, Georgeta a făcut multe sacrificii personale pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit, dar spune că nu regretă nimic: “Familia înțelege, dar de multe ori depășim limitele, atât eu, cât și Stânca, de multe ori sărim peste toate limitele posibile și ne mai zicem: ah, weekendul ăsta trebuie să stau și eu acasă. […] E o muncă de Sisif și după… iarăși. […] Am reușit să aducem hrană, să sprijinim cu hrană de calitate adăpostul, am găsit multe familii pentru cățeii de aici și ajutăm foarte mult cu tratamentele medicale, adică operații, tot ce nu poate face o primărie”.

Dorința arzătoare a Georgetei este să construiască un adăpost pentru câini în Dej. Proiectul îi aparține, fondurile vin mai mult din străinătate, iar construcția ar trebui să înceapă chiar în această primăvară.

