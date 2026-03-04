Asociația TNR a reușit să prindă ultima pisică rămasă blocată în blocul din Rahova, unde s-a produs explozia puternică din 17 octombrie 2025. ONG-ul a scris pe Facebook că Sheba a fost capturată recent.

Sheba a fost prinsă după 4 luni

„Cu un efort imens din partea voluntarilor asociației, care au stat în frig ore în șir să o monitorizeze, cu disponibilitatea vecinilor de scară, pentru a pune o punte și a lăsa geamul deschis pentru ca Sheba să poată veni la ei, cu sprijinul lui Ion Dobre pentru prinderea pisicii în casă și cu multă speranță, am reușit!”, a scris Asociația TNR pe rețelele sociale.

Fiind speriată, Sheba l-a atacat până și pe stăpânul ei, care a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru rănile suferite. În prezent, pisica este în siguranță și se află internată la o clinică veterinară pentru a afla starea ei de sănătate după 4 luni în care a stat singură în bloc.

Implicarea iubitorilor de animale pentru salvarea pisicii

După deflagrația care a afectat grav imobilul, zona a fost restricționată, iar accesul limitat. În tot acest timp, voluntarii au colaborat cu autoritățile pentru a-i asigura hrană felinei în perimetrul securizat.

„Reziliența acestui suflet este incredibilă: a rezistat în tot acest timp datorită eforturilor asociației TNR și a autorităților care au gestionat zona după explozia, astfel încât să îi asigurăm hrana în perimetrul restricționat.”, spun cei de la Asociația TNR. După patru luni de incertitudine, Sheba este, în sfârșit, în siguranță.

Felina are o rană severă sub axilă

Evaluarea medicală a scos la iveală o situație îngrijorătoare. Sheba are o rană severă sub axilă, provocată de zgarda care s-a prins după lăbuță, a rămas strânsă și a săpat adânc în piele.

Potrivit medicilor veterinari, rana prezintă țesut necrozat și o infecție masivă. Pisica este deja sub tratament cu antibiotic pentru a putea fi operată în siguranță; analizele de sânge sunt bune, semn că hrana asigurată la timp i-a menținut imunitatea; nu este gestantă și nu a avut pui în această perioadă. Urmează o etapă critică: intervenția chirurgicală pentru remedierea plăgii.

Sprijin medical și apel la donații

Asociația TNR acoperă costurile pentru analize și tratamentul medicamentos, iar clinica A&A Medical Vet oferă sprijin gratuit esențial, asigurându-i pisicii internarea și ecografia; intervenția chirurgicală sub anestezie inhalatorie și sterilizarea. În mediul online a fost publicat și un videoclip cu starea rănilor provocate de zgardă, imaginile fiind cu puternic impact emoțional.

Cei care doresc să sprijine în continuare eforturile asociației pot face donații unice sau recurente prin intermediul site-ului organizației sau în conturile bancare puse la dispoziție de Asociația TNR:

