România redescoperă frumusețea câinilor ciobănești: Prima Gală dedicată raselor românești și Campionatul Național de la Bran 2025. Patru rase autohtone, propuse pentru Patrimoniul UNESCO

Senatul României a fost recent gazda primei Gale a Ciobăneștilor Românești, iar sâmbătă, 1 noiembrie, la Bran, tradiția continuă cu Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești 2025.

Prima Gală a Ciobăneștilor Românești 2025

Miercuri, 29 octombrie, Senatul României a găzduit prima ediție a Galei Ciobăneștilor Românești, un eveniment de anvergură care a marcat asumarea la cel mai înalt nivel a unui obiectiv strategic: salvarea și protejarea celor patru rase de câini ciobănești autohtoni – Mioritic, Carpatin, Corb și de Bucovina.

Parlamentari, ambasadori și reprezentanți ai Ministerului Culturii și-au unit forțele la inițiativa vicepreședintelui Senatului, Robert Marius Cazanciuc, și a Asociației HAITA. pentru protejarea unui simbol al identității naționale.

„Acest demers vine într-un context critic pentru rasele naționale. După secole în care au fost partenerii de neînlocuit ai păstorilor români, ciobăneștii românești sunt astăzi în pericol. Datele populaționale arată un declin îngrijorător din punct de vedere științific.”, a precizat Asociația HAITA în mediul online.

Defilarea raselor mioritice în Grădinile Senatului

Evenimentul, ținut în Grădinile Senatului, a lansat oficial demersul de includere a celor patru rase românești în Patrimoniul Cultural Imaterial Național, un pas cheie pentru pregătirea candidaturii către UNESCO.

În deschiderea galei, vicepreședintele Senatului, Robert Marius Cazanciuc, a subliniat importanța ca statul român să protejeze activ aceste simboluri identitare:

„Gala Ciobăneștilor Românești nu este doar despre chinologie, doar despre căței, este despre datoria noastră de a proteja un element de identitate și responsabilitatea noastră. Am auzit de multe ori, în spațiul public, discursuri despre patriotism. Adesea, patriotismul este redus la o simplă retorică a comemorării.

Cred că patriotismul real înseamnă, în primul rând, responsabilitate activă. Este despre a face, despre a construi și, în cazul nostru, ca parlamentari, despre a legifera pentru a proteja.

Adevăratul patriotism înseamnă a identifica acele lucruri care ne fac unici și a le oferi un statut care să le garanteze supraviețuirea și prosperitatea. De aceea, demersul de a declara aceste patru rase naționale ca patrimoniu cultural imaterial nu este un simplu gest de PR cultural. Este un act de politică publică. Este o obligație juridică și morală a statului român”, a explicat el.

„Rasele străine au invadat gospodăriile”

De asemenea, Bogdan Ștefan Trîmbaciu, directorul Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, a validat importanța culturală a raselor și legătura lor indestructibilă cu viața pastorală românească: „Nu există obiceiuri legate de munte și îndeletniciri precum oieritul și păstoritul care să nu se lege de aceste rase tradiționale românești, care merită recunoașterea și protecția necesară la nivel național”.

Avertismentul privind urgența situației a venit direct de la Toni Avram, crescător de rase românești din zona Muscelului (Ciobănesc Românesc Corb și Țurcană neagră), care a evidențiat pericolul real al pierderii acestui patrimoniu viu:

„Partea modernă a zilelor noastre ne conduce să uităm lucruri importante, lucruri cu care părinții, bunicii, străbunicii noștri au conviețuit. Aceste rase s-au selectat în sute de ani. Din păcate, româneștii sunt minoritari la nivel național, rasele străine au invadat gospodăriile. Și la stâne, rasele naționale au fost înlocuite cu rase străine. Noi tot timpul am dat foarte ușor ce era al nostru pe altceva, ce a plăcut ochiului”.

Asociația HAITA trage un semnal de alarmă

Iar Olivia Pamfi, președinta Asociației HAITA, a subliniat importanța reconectării dintre trecut și prezent prin promovarea raselor autohtone în societatea contemporană: „Rădăcinile noastre nu trebuie uitate, ci integrate în viața modernă. Ciobănescul românesc nu mai este doar un câine de stână; el este un câine de familie excepțional și un paznic devotat.

Din păcate, publicul larg nu-i cunoaște calitățile, iar ciobanii aleg rase de import. Asociația HAITA are scopul de a crea o comunitate care să sprijine activ conservarea lor și să arate întregii țări de ce acești câini magnifici merită să fie parte din viitorul nostru, nu doar din trecutul nostru”.

Pe lângă discursurile oficiale, invitații au avut ocazia să interacționeze direct cu cele patru rase în cadrul “Stânei Urbane”, un spațiu amenajat special pentru a demonstra caracterul echilibrat și noblețea acestor câini.

Astfel, prima ediție a Galei Ciobăneștilor Românești a reușit să creeze o platformă de dialog și acțiune la cel mai înalt nivel, stabilind o nevoie evidentă pentru protejarea legislativă și promovarea activă a unui tezaur național.

Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești la Bran

Următoarea gală are loc sâmbătă, 1 noiembrie 2025, la Bran, în parcarea Aurel Stoian. În munți se desfășoară Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești, organizat de Uniunea Chinologică Royal (UCHR), în parteneriat cu Clubul Național de Câini Ciobănești Românești (CNCCR) și Primăria Bran.

La concursul chinologic vor participa cei mai valoroși ciobănești românești și pasionați crescători din toată țara, într-un eveniment care depășește granițele unei simple competiții, fiind o sărbătoare a patrimoniului chinologic românesc.

Competiția canină își propune să ofere un cadru profesionist, cu arbitri de renume, în care crescătorii prezintă câini de excepție. Iubitorii de animale sunt invitați să participe și să descopere frumusețea și caracterul nobil al acestor rase.

Patru rase au putea fi incluse în Patrimoniul UNESCO

Asociațiile chinologice cer includerea ciobăneștilor Mioritic, Carpatin, Corb și Bucovina în Patrimoniul UNESCO .

„Este important în primul rând pentru că putem să îi protejăm efectiv în cel mai bun mod pe care îl putem face, le asigurăm vizibilitate internă și internațională pentru că atât românii, cât și străinii nu cunosc aceste rase”, a declarat Olivia Pamfil, președinta Asociației Haita, la TV.

„Sunt câini de serviciu, câini care prestează o muncă excelentă de pază a turmelor, a cirezilor și a gospodăriilor, oamenilor care iubesc aceste rase și îi au în proprietate”, a punctat Cristian Ștefănescu, președintele Asociației Chinologice Române.