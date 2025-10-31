Yan, câinele-erou al Unității Canine Salvamont Suceava, iese la pensie din motive medicale. Predă ștafeta colegului său, SVen: „Am hotărât asta pentru a-i prelungi viața”

La Unitatea Canină Salvamont Suceava, timpul nu se măsoară doar în ani, ci și în misiuni îndeplinite, vieți salvate și legături speciale între instructori și câini. Fiecare patruped devine un partener de nădejde și un salvator care riscă totul pentru a-i aduce în siguranță pe oamenii rătăciți sau în pericol pe munte.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Yan de la Unitatea Canină Salvamont Suceava iese la pensie

Însă, trecerea timpului își cere tributul, așa că Yan, unul dintre cei mai devotați câini de salvare, se pensionează. Conducerea Unității Canine Salvamont Suceava s-a organizat din timp pentru ca trecerea între generațiile de câini salvatori să se desfășoare natural. Erik, veterinarul echipei, a ieșit primul la pensie după o carieră îndelungată, cu numeroase intervenții riscante. În urma lui au rămas Yan și SVen care să ducă ștafeta salvării de vieți.

Din păcate însă, din cauza unor probleme genetice de sănătate și în conformitate cu Legea Câinilor Salvamont, unitatea de salvatori a decis ca Yan să fie retras din activitatea operativă. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale.

Un set de analize efectuate sub îndrumarea medicului veterinar a scos la iveală că Yan suferă de o afecțiune degenerativă cu cauze genetice. Din dorința de a-i asigura o viață cât mai lungă și liniștită, câinele-erou nu va mai participa la operațiuni de intervenții pe munte.

Câinele este bolnav și trebuie să urmeze tratament fizic și medicamentos

Decizia nu a fost deloc ușoară, ci necesară pentru sănătatea patrupedului, care trebuie să urmeze un program fizic și medicamentos specific, mai transmite Unitatea Canină Salvamont Suceava. Rămâne ca SVen să fie vârf de lance și să ducă mai departe misiunea pentru care a fost antrenat și instruit: salvarea de vieți omenești.

Mesajul transmis de echipa lui Yan

„Ne-am oranduit si organizat sa avem transfer lin intre generatiile cainilor pregatiti pentru cautare/ salvare. Nu am crezut ca totusi aceasta prevedere ne va fi de folos….Erik, pensionat la varsta, au ramas Yan si SVen sa duca stafeta. Printr-o virgula genetica, avand o boala degenerativa, in consult direct cu doctorul curant Moldovan Dan si in conformitate cu Legea Cainilor Salvamont, cu mare regret va anuntam ca Yan va fi retras din activitatea operativa.

Am hotarat asta pentru a-i prelungi viata normala, desigur urmand un program fizic si medicamentos specific. Multumim tuturor celor ce in aceste momente ne sunteti alaturi cu gand si inima buna, multumesc Yan pentru intreaga ta activitate in sprijinul salvarii de vieti. SVen ramas varf de lance, va duce mai departe misiunea pentru care a fost antrenat si instruit. Unitatea Canina Salvamont Suceava mereu cu un pas înainte pentru siguranta dumneavoastra!!”, este mesajul scris de Unitatea Canină Salvamont Suceava în mediul online.