Un nou studiu arată că deținerea unei pisici sau a unui câine protejează creierul pe măsură ce înaintăm în vârstă, contribuind la încetinirea declinului cognitiv. Cercetarea, publicată în revista științifică Scientific Reports, sugerează că animalele de companie au un rol important în menținerea sănătății mentale la persoanele în vârstă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Studiul a analizat date colectate timp de 18 ani de la adulți cu vârste de peste 50 de ani și a constatat că proprietarii de câini și pisici au înregistrat un declin mai lent al abilităților cognitive comparativ cu persoanele care nu aveau animale de companie.

Animalele de companie, asociate cu o memorie mai bună

Cercetarea a arătat că tipul de animal de companie poate influența modul în care creierul îmbătrânește. Potrivit rezultatelor, proprietarii de câini și pisici au avut rezultate mai bune în mai multe domenii cognitive. Proprietarii de câini au înregistrat un declin mai lent în ceea ce privește reamintirea imediată și întârziată. Iar stăpânii de pisici au prezentat o fluență verbală mai bună.

În schimb, cercetarea a arătat că deținerea unui pește sau a unei păsări nu a avut un impact semnificativ asupra declinului cognitiv.

De ce nu au același efect peștii și păsările

Autoarea studiului, Adriana Rostekova, susține că există mai multe posibile motive pentru această diferență. Unul dintre ele este durata de viață mai scurtă a peștilor și păsărilor, ceea ce ar putea influența nivelul de atașament emoțional al proprietarilor. Potrivit cercetătoarei, confruntarea frecventă cu moartea animalului de companie reduce intensitatea conexiunii emoționale, scrie The Guardian.

În plus, studiul subliniază că păsările produc zgomot, iar acest lucru afectează calitatea somnului proprietarilor. Cercetările arată că somnul de slabă calitate este asociat cu declinul cognitiv.

„Deținerea unei păsări poate afecta negativ calitatea somnului proprietarului din cauza nivelului crescut de zgomot, care s-a dovedit a fi asociat cu declinul cognitiv”, susțin oamenii de știință.

Interacțiunea socială ar putea explica beneficiile

Specialiștii cred că interacțiunea constantă cu pisicile și câinii poate stimula activitatea mentală și socială, ceea ce ajută la menținerea sănătății creierului.

Câinii, de exemplu, îi determină pe proprietari să iasă mai des din casă și să interacționeze cu alte persoane, în timp ce pisicile oferă companie emoțională. Potrivit cercetătorilor, această stimulare socială crescută este unul dintre factorii care contribuie la încetinirea declinului cognitiv.

„Există, de asemenea, posibilitatea unei stimulări sociale sporite facilitată de pisici și câini, care poate fi legată de declinul cognitiv mai lent experimentat de stăpânii lor: o frecvență crescută a interacțiunilor sociale atunci când sunt însoțiți de un câine sau, în cazul pisicilor, un substitut pentru o rețea socială”, spun experții.