Animalele de companie pot fi extrem de benefice pentru copii, vorbind de un real ajutor în dezvoltarea acestora și sprijinirea emoțională. Specialiștii în comportamentul animalelor și copiilor au explicat cum formează cele două specii legături.

Cât de benefice sunt animalele de companie pentru copii

Într-un material publicat în USA Today, cercetătorii au analizat cum ajung animalele de companie să joacă un rol atât de important în dezvoltarea copiilor. În timp ce mulți părinți se întreabă dacă este sigur să aducă în familie un câine sau o pisică, specialiștii chiar recomandă acest lucru datorită efectelor pozitive pentru cei mici pe termen lung.

Experții spun că animalele de companie pot deveni adevărați confidenți pentru copii. Sprijinul emoțional oferit de un animale este diferit. Cei mici simt că pot vorbi liber, fără a simți teama că vor fi judecați sau pedepsiți pentru ceea ce simt și gândesc.

De asemenea, responsabilitatea care vine alături de un animal îi ajută pe copii să dezvolte grijă și empatie față de ființele din jurul său. Simplele activități, ca plimbarea sau hrănirea unui câine, îl ajută pe copil să învețe cum să aibă grijă de o altă ființă și să îi înțeleagă nevoile. Experții spun că această responsabilitate pot ajuta copiii să își crească stima de sine. Ei vor simți că au un rol important în familie, dat fiind faptul că au grijă de animal.

Sprijin emoțional și fizic pentru cei mici

Un câine sau o pisică are efecte benefice pentru copii și din punct de vedere al sănătății mentale. Interacțiunea cu un animal poate reduce nivelul de stres și anxietate. Contactul fizic, cum ar îmbrățișarea sau mângâierea unui câine, poate scădea hormonul stresului și poate crește nivelul de oxitocină, hormon responsabil pentru starea de bine. La lista beneficiilor se adaugă și avantajele fizice. Plimbările cu câinii și joaca în aer liber ajută copiii să se dezvolte armonios și să se mențină activi și sănătoși.

Interacțiunea cu animalele poate sprijini și dezvoltarea abilităților sociale. Copiii învață să comunice, să interpreteze comportamentul altor ființe și să răspundă emoțional în mod adecvat. În unele cazuri, animalele sunt folosite chiar și în programe educaționale sau terapeutice, deoarece pot ajuta copiii să se simtă mai confortabil în timpul învățării sau al lecturii.

După toate aceste beneficii, experții rezumă și spun că, totuși, animalele de companie nu reprezintă o soluție universală pentru toate problemele copiilor. Plusurile pe care acestea le aduc celor mici depind de mai mulți factori, printre care tipul animalului, mediul familial și timpul petrecut de cei mici cu acestea.

