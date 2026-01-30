Viralul zilei | Ceea ce învățăm acasă se răsfrânge în lume: o mamă arată cum își educă copiii să respecte animalele (VIDEO)

Într-o familie în care există copii, cele mai importante lecții de viață se învață de acasă, iar o mamă arată pe Instagram cum îi educă pe cei mici să respecte animalele, dar și lumea din jur.

O mamă arată cum își educă copiii să respecte animalele

O mamă arată că ceea ce se învață acasă, în primii ani de viață, se va reflecta în viața de zi cu zi. Indiferent că este vorba despre interacțiunile cu alți oameni sau cu animalele, respectul și sensibilitatea sunt foarte importante pentru o relație sănătoasă.

Pagina de Instagram @mommaandmeow a prezentat cum cei trei copii ai familiei au fost învățați, prin practică, cum să se poarte cu cele patru pisici de companie, dar și cu alte animale.

„Privindu-mi copiii apropiindu-se de pisica vecinilor cu voce joacă, mâini blânde și foarte mult respect îmi arată că lecțiile zilnice de acasă cu cele patru pisici s-au lipit de ei.

În fiecare zi le reaminteam: fiți gentili cu animalele, fiți gentili cu oamenii, fiți gentili cu lumea. Învățarea copiilor să trateze animalele cu grijă și bunătate ajută la reducerea posibilității agresivității în viitor.

Bunătatea se învață, empatia se învață, compasiunea se învață. Aceste lecții nu se opresc în fața ușii noastre. Ei cresc în felul în care îi tratăm pe alții. Creștem oameni care aleg blândețea când lumea se simte zgomotoasă și aspră. Mai ales atunci. Pentru că plantăm acum devine lumea de mâine”, scrie creatoarea de conținut.

Mii de reacții după dovada de responsabilitate

Alături de acest mesaj motivațional se află și un video compus din mai multe imagini cu cei mici care mângâie sau se joacă cu pisicile. Din gesturile lor se poate observa cât de blânzi sunt, cum admiră animalele și cum le tratează cu respect.

În secțiunea de comentarii, numeroase persoane au lăudat felul în care această mamă își educă și crește copiii: în spiritul blândeții și iubirii față de animale, oameni și lume.

„Îmi doresc atât de mult ca toți părinții să își învețe copiii să fie delicați cu animalele și să le trateze cu bunătate și respect. Am văzut atâția făcând opusul și asta îmi frânge inima”, este unul dintre comentariile adăugate la postarea de pe Instagram.

