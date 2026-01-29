Viralul zilei | Ce face un câine atunci când e lăsat singur acasă. Stăpâna lui a fost șocată când a văzut (VIDEO)

Un câine lăsat singur acasă poate să se manifeste în cele mai diverse moduri, dar atunci când comportamentul său de până atunci nu ridică semne de întrebare, stăpânii pot fi cu adevărat șocați atunci când văd ceva neobișnuit. Este și cazul lui Oakley, un câine salvat de pe stradă care a rămas singur acasă. Ce a văzut stăpâna lui pe camera de supraveghere a uimit-o.

Ce face un câine atunci când e lăsat singur acasă

Într-o declarație pentru Newsweek prin intermediul TikTok, Kaylie a povestit cum Oakley a fost găsit pe drum atunci când avea circa opt săptămâni. De atunci au trecut aproape patru ani, iar câinele nu a manifestat niciodată un comportament ieșit din comun sau diferit.

Femeia a povestit că Oakley este „o năzdrăvană, dar n-a furat niciodată mâncare”. Cu toate acestea, într-o zi când Kaylie a plecat de acasă spre o destinație aflată la circa o oră distanță de casă, Oakley a profitat din plin de ocazie.

Stăpâna a decis să verifice camerele video din casă pentru a vedea dacă cățelușa ei este bine. Nu mică i-a fost mirarea atunci când a văzut că Oakley „a atacat” o pâine lăsată pe masa din bucătărie.

Pâinea cu maia, un pericol pentru câini

Produsul, care a costat 13 dolari, era înfășurat într-o pungă de hârtie. Nu i-a dat prin gând că pâinea ar fi în pericol dacă ar fi lăsată pe blat, mai ales că Oakley nu mai luase niciodată mâncare de acolo. De această dată însă, câinele nu a mai ținut cont de istoricul său fără de pată, și a înșfăcat pâinea „ca un leu”. Cu toate acestea, a avut grijă să o scoată din ambalaj cu grijă.

„Am fost surprinsă că a luat pâinea, dar era cu cheddar și bacon, probabil de aceea”, a explicat Kaylie, care a încercat, fără succes însă, să vorbească cu Oakley prin funcția de microfon a camerei. Câinele a luat pentru un scurt moment privirea de la prada sa, însă apoi și-a continuat ospățul, în ciuda protestelor stăpânei sale.

Din fericire, Oakley a mâncat doar crusta ce conținea brânza și carnea, fiind foarte fericită după. Pâinea cu maia, dacă este coaptă fără ingrediente periculoase, cum ar fi usturoi sau ceapă, nu reprezintă o amenințare pentru câini, însă chiar și așa, ea trebuie consumată cu moderație, după cum prezintă un articol din Chewy.

