VIDEO EXCLUSIV | Primăvara, sezonul căpușelor și al puricilor: Cum și când se face corect deparazitarea, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea

Un câine se scaprină Sursa foto: Elena Yakimova | Dreamstime.com

După o iarnă lungă, rece și umedă, primăvara a venit în sfârșit în România. Numai că soarele blând și prietenos și temperaturile cu mai multe grade în termometre dau startul înmulțirii pericolului din iarbă – cel al căpușelor și al puricilor. De obicei, din martie și până în noiembrie, animalele de companie și nu numai sunt expuse riscului infestării cu acești paraziți externi. Atât puricii, cât și căpușele sunt responsabili de transmiterea multor boli grave, unele care pot fi chiar letale. Totuși, cu doar câteva măsuri de protecție, atât câinele cât și pisica vor fi în siguranță. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt aceste măsuri și cum să le luăm.

Tipuri de deparazitare externă

În funcție de preferințe, de recomandarea medicului veterinar, dar și de ceea ce animalul tolerează, există mai multe tipuri de deparazitare:

Pipete spot-on

  • aplicate pe piele, la ceafă
  • protecție: 3–4 săptămâni

Avantaje:

  • ușor de aplicat
  • foarte eficiente împotriva puricilor și căpușelor

Tablete masticabile

  • administrare orală
  • protecție: 1–3 luni, în funcție de produs

Avantaje:

  • nu sunt afectate de baie sau ploaie
  • eficiență foarte mare

Zgărzi antiparazitare

  • protecție 6–8 luni

Avantaje:

  • protecție pe termen lung
  • comod pentru proprietari

Schema corectă de protecție

Cu toate că oricare dintre tipurile de mai sus sunt eficiente, uneori, în functie și de cât de mult timp petrece animalul afară, medicul poate recomanda o schemă care să conțină simultan două feluri de deparazitare:

Deparazitare internă

  • la 3 luni (viermi intestinali)

Deparazitare externă

  • lunar sau la 3 luni (pipetă sau tabletă)

sau

  • zgardă antiparazitară sezonieră

Sfaturi importante

  • tratamentul trebuie aplicat înainte să apară infestarea
  • câinele trebuie verificat după plimbări în iarbă sau pădure
  • păturile / culcușul se aspiră și spală regulat
  • toate animalele din casă trebuie tratate

Semne că animalul are purici:

  • scărpinat intens
  • mușcat de labe sau coadă
  • puncte negre în blană („murdărie de purici”).

Sursa foto: Elena Yakimova | Dreamstime.com

