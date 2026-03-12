După o iarnă lungă, rece și umedă, primăvara a venit în sfârșit în România. Numai că soarele blând și prietenos și temperaturile cu mai multe grade în termometre dau startul înmulțirii pericolului din iarbă – cel al căpușelor și al puricilor. De obicei, din martie și până în noiembrie, animalele de companie și nu numai sunt expuse riscului infestării cu acești paraziți externi. Atât puricii, cât și căpușele sunt responsabili de transmiterea multor boli grave, unele care pot fi chiar letale. Totuși, cu doar câteva măsuri de protecție, atât câinele cât și pisica vor fi în siguranță. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt aceste măsuri și cum să le luăm.

Tipuri de deparazitare externă

În funcție de preferințe, de recomandarea medicului veterinar, dar și de ceea ce animalul tolerează, există mai multe tipuri de deparazitare:

Pipete spot-on

aplicate pe piele, la ceafă

protecție: 3–4 săptămâni

Avantaje:

ușor de aplicat

foarte eficiente împotriva puricilor și căpușelor



Tablete masticabile

administrare orală

protecție: 1–3 luni, în funcție de produs

Avantaje:

nu sunt afectate de baie sau ploaie

eficiență foarte mare

Zgărzi antiparazitare

protecție 6–8 luni

Avantaje:

protecție pe termen lung

comod pentru proprietari

Schema corectă de protecție

Cu toate că oricare dintre tipurile de mai sus sunt eficiente, uneori, în functie și de cât de mult timp petrece animalul afară, medicul poate recomanda o schemă care să conțină simultan două feluri de deparazitare:

Deparazitare internă

la 3 luni (viermi intestinali)



Deparazitare externă

lunar sau la 3 luni (pipetă sau tabletă)

sau

zgardă antiparazitară sezonieră



Sfaturi importante

tratamentul trebuie aplicat înainte să apară infestarea

câinele trebuie verificat după plimbări în iarbă sau pădure

păturile / culcușul se aspiră și spală regulat

toate animalele din casă trebuie tratate

Semne că animalul are purici:

scărpinat intens

mușcat de labe sau coadă

puncte negre în blană („murdărie de purici”).