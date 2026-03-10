Războiul dintre Iran și Israel, care a avut ca primă țintă Dubai, a făcut ca animalele de companie să fie abandonate și chiar eutanasiate. Aceste lucruri se întâmplă din cauza oamenilor care fug din calea rachetelor, dar nu își pot lua și patrupedele cu ei sau nu vor să se ocupe de procedurile de preluare.

Animalele de companie din Dubai, eutanasiate din cauza războiului

Organizațiile de protecție a animalelor și clinicile veterinare spun că primesc tot mai multe cazuri de câini și pisici abandonate pe străzi. Ce este cel mai grav este că există zeci de cereri de eutanasiere a animalelor sănătoase, deoarece unii expați încearcă să părăsească rapid regiunea, potrivit Economic Times.

Adăposturile din Dubai sunt deja suprasolicitate. Grupul de adopții K9 Friends Dubai a raportat un val de mesaje de la proprietari care caută urgent soluții pentru animalele lor înainte de a pleca din țară. Un voluntar a povestit că s-au primit 27 de cereri într-o singură zi, mulți oameni neștiind unde să își lase animalele în timp ce încearcă să părăsească țara.

„Unii veterinari au confirmat că proprietarii vin și cer eutanasierea unor animale perfect sănătoase pentru că nu vor să se ocupe de costurile sau documentele de relocare”, a mai spus un voluntar al grupului.

Și pe rețelele de socializare apar tot mai multe imagini cu pisici abandonate pe străzi, câini legați de stâlpi sau garduri sau cutii ori cuști cu animale lăsate în fața caselor sau a adăposturilor. În unele cazuri, animalele au fost găsite alături de bilete scrise de proprietari prin care își cer scuze pentru gestul lor, fiind nevoiți să plece urgent.

Unul dintre motivele pentru care animalele sunt abandonate este dificultatea de a le transporta din Emiratele Arabe Unite în alte țări. Procedurile pentru relocarea animalelor, costurile ridicate ale transportului și restricțiile de frontieră îi determină pe unii proprietari să renunțe la ele.

Abandonul animalelor, inacceptabil în Dubai

De exemplu, unii oameni care încearcă să plece prin Oman au descoperit că nu pot trece granița cu animalele. Aici există o legislație strictă privind imunizarea antirabică. În lipsa ei, animalele nu pot intra în Oman. Această procedură completă durează circa trei săptămâni, iar majoritatea proprietarilor de animale de companie nu vor să mai petreacă atâta timp în Dubai.

Situația este cu atât mai gravă – atât în prezent, cât și în viitor – cu cât peste 100.000 de cetățeni străini s-au înscris pe listele pentru evacuare sau pentru părăsirea regiunii. Acest lucru pune o presiune în plus pe adăposturile locale, care depun eforturi importante pentru a salva toate animalele lăsate în urmă. Desigur că acest fenomen trist a născut controverse și indignare în rândul salvatorilor și iubitorilor de animale. undația War Paws, de pildă, a numit acest lucru „inacceptabil”.

„Abandonarea animalelor pe stradă sau la graniță nu are nicio scuză. Se întâmplă și în alte zone de conflict, dar Dubai este un loc bogat — nu ar trebui să vedem așa ceva”, a spus Louise Hastie, CEO al organizației, potrivit Money Control.

În același timp, organizațiile de salvare fac apel la responsabilitate și la sprijin din partea comunității pentru a ajuta animalele rămase în urmă: „Oamenii trebuie să înțeleagă că animalele sunt parte din familie. Nu sunt lucruri pe care le abandonezi când situația devine dificilă”, transmit voluntarii.

