Animalele de companie din Dubai și Abu Dhabi sunt victime colaterale ale războiului din Orientul Mijlociu. În goana de a scăpa cu viață, stăpânii lor le lasă în urmă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Val de animale abandonate în Dubai

Tot mai multe animale de companie sunt abandonate în Dubai, pe fondul panicii generate de tensiunile și atacurile din Orientul Mijlociu. Voluntarii și organizațiile care se ocupă de salvarea animalelor spun că situația devine tot mai dificilă, deoarece numeroși expatriați încearcă să părăsească rapid regiunea și nu reușesc să își ia animalele cu ei.

În graba plecărilor, multe familii își împachetează lucrurile și pleacă, însă lasă în urmă animalele care, până de curând, făceau parte din viața lor. Pentru câini și pisici, schimbarea este bruscă și greu de înțeles: rămân singure, dezorientate, fără stăpânii de care erau atașate.

Adăposturile și clinicile veterinare sunt pline

Potrivit informațiilor publicate de Lebanese Broadcasting Corporation International (LBC), adăposturile și clinicile veterinare din oraș primesc zilnic zeci de solicitări legate de animale abandonate. Unele cabinete veterinare susțin că sunt „inundate” de cereri din partea proprietarilor care solicită eutanasierea animalelor de companie înainte de a pleca din țară.

În același timp, voluntarii descoperă frecvent câini și pisici abandonate pe străzi sau lăsate în fața adăposturilor. Situația a devenit atât de frecventă încât unele persoane spun că primesc animale abandonate aproape zilnic.

O voluntară a relatat că pisicile erau lăsate la ușa casei sale „în fiecare zi”, în timp ce alte cazuri sunt mult mai grave. Într-o situație recentă, un câine din rasa Saluki a fost găsit legat foarte strâns de un stâlp de iluminat, iar zgarda îi provocase răni grave la gât. Alți voluntari primesc zeci de mesaje de la expatriați care le cer să le preia animalele, deoarece nu mai au timp sau posibilitatea să le transporte în alte țări.

Cereri de eutanasiere

Organizațiile de salvare avertizează că, dacă ritmul abandonurilor continuă, adăposturile vor deveni foarte aglomerate. Claire Hopkins, o voluntară britanică din Newport, Țara Galilor, care salvează câini în Emiratele Arabe Unite, spune că un val de panică duce la o creștere a abandonurilor:

„Am văzut mult stres și panică, după cum vă puteți imagina, în rândul proprietarilor de animale de companie. Mulți vor să-și dea înapoi animalele de companie adoptate. Încep să fie abandonați câini. Problema este că mulți oameni nu și-au pregătit animalele de companie pentru călătorie. Pentru a le duce în Marea Britanie, de exemplu, au nevoie de un vaccin antirabic. Asta înseamnă o întârziere suplimentară de trei săptămâni înainte de a putea călători. Îmi pare rău să spun că medicii veterinari au primit întrebări despre eutanasie, ceea ce este dezgustător. Majoritatea medicilor veterinari ni le-ar da, dar deja suntem plini, așa că ce putem să facem?”.

Pisici aruncate de stăpâni

Anso Stander administrează sanctuarul de animale Six Hounds din Emiratele Arabe Unite, care a fost lovit de un „aflux” de cereri pentru a salva pisici și câini abandonați.

„Într-o singură zi am primit 27 de mesaje. Nu știu unde vor pune animalele pentru că părăsesc țara, așa că oamenii ne-au spus foarte politicos și discret că, dacă nu le putem lua, le vor lăsa. (…) Tocmai am salvat 14 căței și mai trebuie să mă duc să iau încă patru. Am avut doi câini care au fost împușcați în deșertul dintre Emiratele Arabe Unite și Oman. Tocmai am primit (n.r. – un raport despre) un Saluki care a fost legat atât de strâns de un stâlp de iluminat încât i-a rupt gâtul de la guler, pe care îl caut în continuare. Oamenii își aruncă pisicile în fața adăpostului meu și a clinicilor veterinare. Este egoist și lipsit de inimă și nu există absolut niciun motiv de panică”, a spus Standar.