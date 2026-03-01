Mulți proprietari de animale preferă să-și plimbe câinii fără lesă în spațiul public, motivele fiind confortul personal și dorința de a-i lăsa câinelui mai multă libertate de mișcare.

Proprietarii de animale ignoră regulile

“Nu vă speriați, nu vă mușcă” ori “A mea e fetiță, e cuminte” sunt câteva dintre argumentele stăpânilor atunci când câinele aflat liber pe spațiul public se repede la un trecător sau se întâlnește cu un alt câine, mai agresiv și ținut în lesă, și încep să se muște. Legea este așadar neluată în seamă, de foarte multe ori, nici măcar de polițiști!

Ce spune legea

Potrivit legii 61/1991, lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor ce pot reprezenta pericol pentru persoane sau bunuri reprezintă contravenție. Totodată, Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului București 120/2010 impune tuturor deținătorilor de câini obligația de a-i ține în lesă pe spațiul public și de a le pune și botniță celor agresivi.

România, pe locul 3 în UE la numărul de câini

Țara noastră ocupă locul 3 în UE la numărul de gospodării cu cel puțin un câine. Conform ultimelor date, numărul animalelor din România depășește 8,6 milioane. O familie din două deține o pisică, în timp ce 45% dintre gospodării au cel puțin un câine. În Capitală sunt înregistrate oficial peste 300.000 de animale de companie cu proprietar, deși, potrivit specialiștilor, multe altele nu sunt declarate, scrie Profit.ro.

Sancțiuni aplicate de primăriile din București

Primăria Sectorului 1 susține că, în perioada 01.01 – 31.12.2025, polițiștii din cadrul Compartimentului Ordine Publică au aplicat un număr de doar 97 de sancțiuni contravenționale persoanelor depistate plimbându-și câinii fără lesă pe domeniul public. 81 de amenzi contravenționale au fost aplicate ca urmare a sesizării din oficiu a polițiștilor locali, iar 16 sancțiuni au fost aplicate în cadrul acțiunilor punctuale, ca urmare a unor sesizări din partea cetățenilor.

Primăria Sectorului 2 recunoaște că prin polițiștii locali au fost aplicate doar 38 de sancțiuni, dar că aceștia merg periodic pe lângă locuințe, spații verzi, locuri de joacă pentru a-i depista pe cei care încalcă legea. Așa se explică faptul că toate cele 38 de amenzi (pe tot anul) au fost aplicate prin autosesizarea polițiștilor locali.

Probleme de aplicare a legii

De asemenea, primăria spune că numărul total al amenzilor aplicate pentru plimbarea câinilor fără lesă “poate fi interpretat ca un semn al respectării, în general, a regulilor, fără a indica neapărat amploarea reală a fenomenului, punându-se accent, în principal, pe informarea și prevenirea acestui tip de comportament”. Stăpânii sunt anunțați că au încălcat legea și, după ce au fost mustrați și au trecut colțul străzii, scot din nou lesa câinelui, remarcă autoritățile.

Explicația autorităților

Primăriile Sectoarelor 3, 4 și 5 nu au răspuns solicitărilor jurnaliștilor, iar Primăria Sectorului 6 a transmis că, la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, pe parcursul anului 2025 au fost date 270 de sancțiuni contravenționale posesorilor de câini. Aceștia nu au respectat prevederile art. 34 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 120/2010 pentru aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București (care se referă inclusiv la obligația de curățare a locului și evacuare a dejecțiilor fiziologice și cea de a nu permite accesul animalelor de companie pe spațiile verzi din parcuri sau grădini). 86 au fost amenzi și 184 avertismente.

De asemenea, au fost aplicate doar 5 sancțiuni contravenționale cu amendă posesorilor de animale pentru lăsarea în libertate sau fără supraveghere a patrupedelor ce pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri. Aceste sancțiuni au fost aplicate ca urmare a constatărilor polițiștilor locali aflați pe teren, a explicat Primăria Sectorului 6.