Pisicile au acum propriul Happy Meal: McDonald's Singapore a surprins cu Happy Meow Bag (VIDEO)

Claudiu Surmei 10 martie
Sursa foto: Instagram / bluegoldultraviolet

McDonald’s Singapore a intrat oficial în lumea accesoriilor pentru animale, lansând pe 9 martie 2026 primul produs dedicat pisicilor: Happy Meow Bag.

Detalii despre Happy Meow Bag

Happy Meow Bag este un mic „cuib” confortabil pentru pisici, cu o fereastră miniaturală și un set complet de accesorii tematice: patch-uri cu pisică, cartofi prăjiți, papion, cartonaș cu nume și o mini-uniformă McDonald’s, notează TimeOut.

 

Produsul a fost disponibil pentru cumpărare doar o zi, la prețul de 9,90$, cu condiția unei comenzi minime de 30$ în magazin. Oferta a fost destinată exclusiv membrilor MyM. Achiziția se realiza prin ridicarea unui card de la coadă, plasarea comenzii minime la kiosk-ul de auto-comandă și răscumpărarea Happy Meow Bag prin aplicația McDonald’s, scanând codul QR de pe kiosk.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Instagram / bluegoldultraviolet

