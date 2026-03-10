McDonald’s Singapore a intrat oficial în lumea accesoriilor pentru animale, lansând pe 9 martie 2026 primul produs dedicat pisicilor: Happy Meow Bag.

Detalii despre Happy Meow Bag

Happy Meow Bag este un mic „cuib” confortabil pentru pisici, cu o fereastră miniaturală și un set complet de accesorii tematice: patch-uri cu pisică, cartofi prăjiți, papion, cartonaș cu nume și o mini-uniformă McDonald’s, notează TimeOut.

Produsul a fost disponibil pentru cumpărare doar o zi, la prețul de 9,90$, cu condiția unei comenzi minime de 30$ în magazin. Oferta a fost destinată exclusiv membrilor MyM. Achiziția se realiza prin ridicarea unui card de la coadă, plasarea comenzii minime la kiosk-ul de auto-comandă și răscumpărarea Happy Meow Bag prin aplicația McDonald’s, scanând codul QR de pe kiosk.