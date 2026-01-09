Animalele de companie ale viitorului nu latră și nu năpârlesc. Roboții inteligenți, în plan să devină cei mai buni prieteni ai oamenilor

Persoanele care-şi doresc un animal de companie, dar sunt alergice, au acum varianta ideală: un prieten necuvântător din metal. La târgul de tehnologie din Las Vegas (SUA), mai multe companii dezvoltă roboţi de…companie. Cu roţi, ecrane şi pe bază de inteligenţă artificială, dispozitivele sunt surpriza evenimentului din Statele Unite, iar inventatorii speră că vor ajunge un fenomen mondial.

Noile animale de companie au roți, ecrane şi inteligenţă artificială

De pildă, OlloNi, un robot cu inteligenţă artificială îmbrăcat în blană sintetică, va deveni cel mai bun prieten al multor iubitori de animale, scrie Designboom.

“Văd că reacționează la mine. Deci, când vin acasă de la serviciu, ar fi la ușă şi mă va aştepta? Mă va saluta?”, întreabă un bărbat.

Robotul patruped are un ecran, prin care stăpânii pot vedea dacă dispozitivul este mulţumit sau supărat. Mai mult, maşinăria este potrivită şi pentru copii, deoarece are programate mai multe jocuri interactive.

“Din cauza alergiei la blană, multe persoane nu pot avea un animal de companie adevărat, cum sunt şi eu. Din acest motiv există această piaţă. Şi eu îmi doresc un animal de companie de foarte mult timp, dar membrii familiei nu mi-au permis”, a spus Zhiqi Cai de la Shenzhen Minrray Industry Co.

Prietenie fără riscuri și alergii

În centrul atenției la târgul de tehnologie din Las Vegas a fost şi AiMe, un robot de companie echipat cu inteligenţă artificială. Dispozitivul îşi adaptează felul în care comunică în funcţie de personalitatea stăpânului şi, cu ajutorul camerelor, îi poate înţelege starea de spirit.

“Aceasta este AiMe, un robot de companie de la TCL. Nu doar că-ţi poate însenina ziua, când eşti trist, dar poate să-ţi facă şi poze ţie şi familiei tale. Poţi să vorbeşti cu ea în foarte multe limbi. Cu ajutorul inteligenţei artificiale, nu doar că începem cunoaştem aceste dispozitive, o să înceapă ele să ne cunoască şi pe noi”, a precizat Rich DeMuro, reporter KTLA 5.

De asemenea, Tombot a fost creat pentru copii şi vârstnicii cu probleme foarte grave de sănătate. Un câine-robot are un preț de 500 de dolari.

“Am fost inspirat de mama mea. După ce a fost diagnosticată cu Alzheimer, am fost nevoit să iau câinii de la ea, din motive de siguranţă.”, a explicat Thomas Stevens, CEO Tom.

Peste 4.000 de companii mondiale, inclusiv 14 din România, participă la târgul din Las Vegas, unde sunt prezentate tendinţele anului în materie de tehnologie.