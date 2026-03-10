O dezbatere aprinsă a izbucnit în Cipru după ce autoritățile au interzis accesul animalelor de companie în adăposturile de urgență. Reacția publică a fost puternică, iar Comisarul pentru Apărare Civilă, Maria Papa, a anunțat că decizia este acum reevaluată.

În cadrul emisiunii matinale Alpha Kalimera, difuzată luni, Maria Papa a explicat motivele care au stat la baza interdicției. Potrivit acesteia, adăposturile trebuie să găzduiască un număr mare de persoane în spații limitate. Printre acestea se pot afla oameni cu fobii severe față de animale sau cu alergii.

Nemulțumirea stăpânilor de animale a crescut rapid. Mulți dintre ei au declarat că, într-o situație de criză, ar prefera să rămână acasă decât să își abandoneze animalele de companie.

În acest context, autoritățile caută acum o soluție de compromis, notează Greek Reporter.

„Analizăm posibilitatea de a desemna anumite adăposturi în care animalele de companie să fie acceptate”, a declarat Maria Papa. „Totuși, decizia finală necesită timp, deoarece trebuie să evaluăm mai multe aspecte.”

De ce este dificil accesul animalelor în adăposturile de urgență

Comisarul pentru Apărare Civilă a explicat și principalele obstacole care au dus la decizia inițială:

Spațiu și ventilație

Majoritatea adăposturilor se află în subsoluri sau în spații subterane închise, unde circulația aerului este limitată.

Supraaglomerare

În caz de urgență, aceste spații pot adăposti un număr foarte mare de persoane, iar prezența animalelor ar complica organizarea și siguranța.

Semnalizare și organizare

Primele evaluări au arătat că numărul actual de adăposturi nu permite o separare clară între zone în care animalele sunt permise și zone fără animale.

„Căutăm o soluție care să mulțumească ambele categorii: oamenii care nu pot sta lângă animale și cei care își consideră animalele membri ai familiei”, a adăugat Maria Papa.

Există însă o regulă clară care nu se schimbă: câinii ghid și câinii de asistență vor avea acces în toate adăposturile de urgență, fără nicio excepție.