Ora cu şi pentru animale – opţional şi la grădiniţă. Preşedintele CJ Ilfov: ”Am depus programa şcolară pentru aprobare”

Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov au depus la Ministerul Educaţiei documentaţia pentru ca “Ora cu şi pentru animale” să devină materie opţională şi în grădiniţe, la nivel naţional.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat transmis joi Agerpres, această iniţiativă, adaptată pentru preşcolarii din grupa mare, vine după succesul opţionalului deja implementat în judeţul Ilfov pentru clasele a V-a şi a VI-a, transmite Agerpres.

Disciplina opţională “Ora cu şi pentru animale” este concepută ca o activitate integrată, centrată pe dezvoltarea copilului, cu accent pe empatie, responsabilitate şi respect faţă de toate fiinţele vii. Programa, elaborată de inspectorii şcolari din Ilfov, propune o abordare bazată pe experienţe directe, cum ar fi: vizite la în adăposturi sau în cabinete veterinare, jocuri de rol, activităţi creative şi proiecte tematice, se arată în comunicat.

Cu o alocare de un curs pe săptămână pe parcursul unui an şcolar, opţionalul integrează domenii cheie precum socio-emoţional, cognitiv, limbaj şi comunicare, motric, sănătate şi siguranţă.

“Ne luptăm mult pentru educaţie, pentru că absolut toate problemele se rezolvă cu o educaţie solidă. Suntem bucuroşi să anunţăm că am depus programa şcolară pentru aprobarea opţionalului la grădiniţă. Aşteptăm, aşadar, două răspunsuri de la Ministerul Educaţiei: primul, ca opţionalul nostru din Ilfov, pentru clasele a V-a şi a VI-a, să devină naţional; al doilea, pentru opţionalul la grădiniţă. Susţin toate proiectele care pun accentul pe educaţie. O societate educată este o societate bună, empatică, verticală, echilibrată. Sunt sigur că toată lumea vede că avem nevoie de educaţie la capitolul animale. Şi nu e doar despre animale aici. E vorba de empatie, în primul rând. Şi apoi de responsabilitate”, declară preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, citat în comunicat.

Implementarea opţionalului la nivel gimnazial a demonstrat un impact educaţional semnificativ: dezvoltarea empatiei şi a comportamentelor etice, formarea atitudinilor prosociale, implicarea elevilor în proiecte de voluntariat şi creşterea interesului pentru educaţie ecologică, sănătate şi dezvoltare durabilă, spun iniţiatorii demersului.

“Având în vedere aceste rezultate şi solicitările cadrelor didactice din grădiniţele ilfovene, extinderea la grupa mare devine o prioritate. Am luat programa de la clasele a V-a şi a VI-a şi am adaptat-o pentru grădiniţă. Este important să dobândim informaţii care fac real diferenţa încă de mici. Acum aşteptăm răspunsul oficial. Dacă se aprobă, începem apoi să lucrăm la manualul-suport pentru grădiniţă”, explică Cristina Ghiţă, inspector şcolar adjunct la ISJ Ilfov.

Citește și:

Metrorex lansează cartele tematice pentru a încuraja adopția animalelor: 40.000 de cartele vândute cu litera A, de la Adopție

Pisică dispărută fără urmă, căutată cu drone și detectivi două săptămâni. Unde se afla Francine, de fapt: „V-a luat destul timp!”