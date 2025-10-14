STIRI

Instinctul unui câine a făcut diferența: O polițistă din Prahova a salvat un bebeluș, după ce a fost alertată de câinele ei, Nero

Claudiu Surmei 14 octombrie 0 comentarii
O polițistă ține în brațe un bebeluș Sursa foto: Poliția Română

Era puțin după ora 23:00, într-o seară liniștită de octombrie. Violeta, polițist în cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității – IPJ Prahova, dormea liniștită când câinele ei, Nero, a început brusc să latre insistent. Nu era un lătrat obișnuit – era un semnal. Unul pe care doar un stăpân atent și conectat la animalul său îl poate înțelege.

Trezită de sunetele puternice, Violeta a simțit imediat că ceva nu este în regulă. A sărit din pat, desculță, în pijamale, și a coborât în grabă pe casa scării. Acolo, a auzit țipetele disperate ale unor părinți – copilul lor, un bebeluș de doar o lună, nu mai respira. Fiecare clipă conta.

Curaj, instinct și o lecție de viață

Fără să stea pe gânduri, polițista a luat bebelușul în brațe și a început manevrele de resuscitare. Cu calm și stăpânire de sine, a reușit să-i redea respirația micuțului, înainte ca echipajul SMURD să ajungă. Ulterior, copilul a fost dus la spital, unde medicii au confirmat că este perfect sănătos.

Violeta a povestit ulterior pe rețelele de socializare cum Nero a fost cel care a simțit primul pericolul. „Era ca și cum voia să-mi spună că cineva are nevoie de ajutor”, a mărturisit ea. Pentru ea, acea noapte a fost o lecție profundă despre credință, reacție și legătura nevăzută dintre om și animal.

O polițistă ține în brațe un bebeluș
Sursa foto: Poliția Română

Un erou cu blană și un suflet cu uniformă

Nero nu este doar un câine – este un membru al familiei, un prieten și, acum, un adevărat erou. Prin instinctul lui, a salvat o viață și a demonstrat încă o dată că animalele simt și reacționează dincolo de ceea ce putem explica.

Povestea Violetei și a lui Nero ne amintește tuturor cât de prețioasă este conexiunea cu animalele noastre și cât de mult pot face ele pentru noi – chiar și atunci când nu pot rosti un cuvânt.

