Pisicile negre în cultura și mitologia lumii: Adevărul despre magia lor

Pisicile negre au o istorie complexă: de la a fi companionii zeițelor antice, până la a fi temute de Biserica Catolică. Astăzi, ele devin adevărate fenomene de cultură pop în secolul XXI. Dar care este adevărul despre aceste feline misterioase?

Daily Paws a stat de vorbă cu Debra Lattanzi Shutika, directoarea programului de folclor la Universitatea George Mason, despre aceste creaturi adesea neînțelese și despre magia lor reală.

Apariția superstițiilor

Pisicile negre au fost asociate cu ghinionul timp de secole, deși multe culturi le venerau. Originea acestei reputații negative datează probabil din Evul Mediu, explică Shutika.

În secolul XIV, Biserica Catolică a început să asocieze pisicile negre cu răul, superstițiile și chiar bolile, pe măsură ce catolicismul marginaliza alte religii practicate în Europa. Astfel, pisicile negre, asociate cu vrăjitoria, au devenit ținta criticilor bisericii.

„Papa Grigore al IX-lea a descris pisicile, în special pe cele negre, ca fiind instrumente ale lui Satan”, spune Shutika.

Evul Mediu a fost o perioadă grea pentru toate pisicile, adesea acuzate că răspândeau Ciuma Neagră în Europa.

„Au fost momente în care pisicile erau ucise pentru că erau asociate cu ciuma, ceea ce este trist, deoarece ciuma provenea de la șobolani, iar pisicile erau principala modalitate de a scăpa de șobolani. De aici provine mare parte din negativitatea asociată pisicilor negre și întunericului”, explică Shutika.

Care culturi au înțeles corect pisicile negre

Dar nu totul este negativ. Pisicile negre au avut mereu asocieri pozitive în mai multe civilizații, atât antice, cât și moderne.

„Zeita greacă Hecate, zeița magiei și a vrăjitoriei, avea o pisică neagră”, spune Shutika. „Și în Egiptul antic, pisicile erau adorate și venerate, fără nicio legătură cu ghinionul sau răul.”

Pisicile negre apar și în folclorul celtic.

„În regiunea celtică, pisicile, mai ales cele negre, erau considerate pozitive. Îi duc pe studenți în Irlanda ca parte a unui program de studiu în folclor și vizităm întotdeauna Rathcrogan, unde există o peșteră numită Ooghanet, adică ‘peștera pisicilor’”, spune Shutika.

Și astăzi, în Japonia, pisicile negre sunt simboluri ale norocului, mai ales dacă deții o figurină specială.

„În Japonia, pisicile negre au o asociere foarte pozitivă. Figurinele Maneki Neko negre aduc noroc și protecție împotriva răului”, explică Shutika.

Redefinirea magiei pisicilor negre

Pasionații de pisici negre lucrează online pentru a combate stereotipurile negative – ce altceva decât internetul? – și Shutika, proprietară de pisici, apreciază acest trend.

„Trăiesc pentru videoclipurile cu pisici pe TikTok, sunt cele mai bune, nu? Dar există mii de videoclipuri cu oameni care vorbesc despre prietenele lor pisici negre… arată cum oamenii încearcă să redefinească ideea despre pisica neagră și să o separe de superstițiile legate de rău, vrăjitorie și ghinion.”

Adoptă o pisică neagră astăzi

O altă modalitate de a sprijini pisicile negre în viața reală este să adopți una.

„Sunt cele mai greu de adoptat. Oamenii le aleg ultimele – cu excepția, poate, a Halloween-ului. Când am adoptat odată un pisoi de Halloween, mi-am amintit că adăpostul avea o turmă de pisici negre… și a doua zi dispăruseră toate!”, povestește Shutika.

Mesajul este clar: profită de sezonul misterios și adu acasă una dintre aceste creaturi magice!

